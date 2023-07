„Ott kell lenni a közelükben” – lakossági fórum a csíksomlyói romák helyzetéről

Lakossági fórumot tartottak csütörtök délután a Somlyó utca környéki lakosoknak a Máltai Szeretetszolgálat nemrégen felavatott székházában. Mint elhangzott több okból kifolyólag szervezték meg a beszélgetést a lakókkal: egyrészt azért, mert megépült a Máltai Szeretetszolgálat foglalkoztatóközpontja – amiről mi is beszámoltunk –, másrészt pedig azért, mert egy házrészt toldottak egy másikhoz a csíksomlyói romatelepen.

jelenleg a roma gyerekekkel zajlanak foglalkozások az épületben, a jövőben pedig a szülőket is szeretnék bevonni.

Ugyanakkor azt is kihangsúlyozta, hogy az újonnan felépült épület a civil szervezet székháza is egyben, amelyben más hátrányos helyzetben lévő csíkszeredai közösségeknek is szeretnének programokat szervezni, nem csak a romáknak. Pozitívumként értékelte, hogy