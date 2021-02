Bonyolódik a szervezés: az oltóanyaghiány miatt átmenetileg felfüggesztették a krónikus betegek immunizálását is

Az oltóanyag-utánpótlás csökkenése miatt a krónikus betegek koronavírus elleni immunizálását is leállították, így – a többi jogosultsági kategória beoltásának az elhalasztása után – egyelőre már csak a 65 évnél idősebbek kaphatják meg a védőoltást Hargita megyében. A korlátozás pozitív hatásaként viszont leállt a vakcinaturizmus is. Hétfőtől már a Moderna vakcinájával is oltanak az oltásközpontokban.

A Moderna és a Pfizer oltóanyagával is immunizálnak az oltásközpontokban. Egyelőre csak keveseknek jut • Fotó: Varga György/MTI

A kulcsfontosságú ágazatokban dolgozók koronavírus elleni immunizálásának a felfüggesztését követően pénteken leállították a krónikus betegek beoltását is. Egyelőre csak a 65 éven felüliek kaphatják meg a védőoltást, illetve nyilván azok a krónikus betegek is, akik koruknál fogva jogosultak az immunizálásra.

A krónikus betegek beoltását február 16-ika utánra halasztják, hogy elég legyen az oltóanyag. Tehát most már semmilyen más kategóriát nem oltanak február első hetétől

– tájékoztatott Tar Gyöngyi, a Hargita Megyei Egészségügyi Igazgatóság vezetője. Az általa elmondottak a védőoltás első adagjára előjegyzettekre vonatkoznak. Azok, akik már megkapták ezt, a korlátozásoktól függetlenül időben megkapják az emlékeztető oltást is.

A Moderna vakcinájával eredetileg az oktatásban dolgozókat oltották volna be, ám mivel erre a kategóriára is csak később kerül sor, hétfőtől az időseket kezdik el beoltani azzal is. A kialakult helyzet a tévedés kockázatát erősen növeli, és nagy odafigyelést igényel majd az oltásközpontokban dolgozóktól, akik amúgy is megfeszített tempóban dolgoznak – véli Tar Gyöngyi. Az okokat részletezve elmondta, hogy a Pfizer oltóanyaga is használatban marad – azok, akik abból kapták meg az első oltást, nem is kaphatnák az emlékeztető oltást más gyártók vakcinájából.

Noha a két védőoltás a hatásmechanizmusát illetően teljesen hasonló – mindkettő mRNS alapú vakcina –, a tárolási hőmérsékletük különbözik, a beadás módja is eltérő – az egyiket oldani kell, a másikat nem –, a két gyártó fiolái sem azonos mennyiségű adagokat tartalmaznak, és a beadási algoritmusuk sem azonos: a Pfizerből az emlékeztető oltást az első után 21 nappal kell beadni, a Modernából egy héttel később, azaz 28 nappal az első oltás után – sorolta a szervezési bonyodalmakat az egészségügyi igazgatóság vezetője.

Azok az oltásra előjegyzett jogosultak, akiknek február első napjaira volt időpontjuk, de a bevezetett korlátozások miatt elhalasztották az immunizálásukat, sms-ben kapnak értesítést erről.

Ők nem kell elölről kezdjék az időpontfoglalást, automatikusan új előjegyzést kapnak.

Egyelőre leállt az oltásturizmus

Az új intézkedésnek köszönhetően egyébként megszűnt az egyre komolyabb méreteket öltő vakcinaturizmus is, ami Hargita megyét meglehetősen hátrányosan érintette. Ugyanis itt viszonylag sok szabad hely volt még, amikor már országszerte elfogytak az időpontok,

ezért Hargita megyét elözönlötték a más megyékből érkező, az oltáskampány második fázisában oltásra jogosultak: rendszerint nem krónikus, idős betegek, hanem különböző, oltásra jogosult ágazatokban dolgozók, ilyen tevékenységgel bejegyzett cégek alkalmazottai.

Még a múlt hét második felében is kapott olyan jelzéseket oltásközpontokból, hogy többen érkeznek immunizálásra más megyékből, mint a környékről, miközben Hargita megye eleve kevés oltásközpontra kapott engedélyt – közölte Tar Gyöngyi.

Eközben sok Hargita megyei jogosult nem tudott időben bejelentkezni az oltásra, volt, akit a call center telefonszámának a megadásával bocsátott útjára a háziorvosa, mások a nyelvi nehézségek miatt nem boldogultak a telefonos bejelentkezéssel, de

olyant is hallott az egyik oltásközpontból, hogy egy oltásra jogosult ötszáz lejt fizetett valakinek, csupán azért, hogy az illető regisztrálja őt az oltásplatformon

– sorolta a helyi problémákat, amelyek kedveztek az oltásturizmusnak. Hozzáfűzte, azok a krónikus betegek, akik kérésükre nem kaptak segítséget az előjegyeztetésben a háziorvosuknál, nyugodtan átiratkozhatnak más orvoshoz. „Sajnos kiderült, még az is sok volt, amit adtak, mert azokra a helyekre is mások iratkoztak be. De én továbbra is állítom, hogy nem azért, mert a Hargita megyeiek nem akartak volna beiratkozni, hanem nem tudtak beiratkozni különböző hátrányos helyzetek miatt” – fogalmazott. Bízik benne, hogy hamarosan megérkeznek az országba az AstraZeneca oltóanyagai is, és megnyílhatnak újabb oltásközpontok Hargita megyében is. Akkor viszont nagyon résen kell majd lenni – hangsúlyozta.

