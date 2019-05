Bölcsődét építenek, óvodát újítanak

A mezőpaniti óvoda udvarán fog épülni a bölcsőde • Fotó: Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség

– mondta a polgármester. A pályázat nem fogja fedezni a kiadások teljes részét, helyi költségvetésből is jelentős pénzösszeggel járulnak hozzá a beruházáshoz. Bodó Előd Barna úgy véli, hogy a munkálatoknak jövőre foghatnak neki, addig lesznek kész az előkészületek, tervek, engedélyek, illetve zárulnak le a versenytárgyalások. A megvalósítási határidő három év.

az épületben egy felszerelt konyha is lesz, amelyben ebédet lehet majd készíteni az óvodásoknak és kisiskolásoknak egyaránt”

„Közvélemény-kutatást végeztünk a fiatal szülők körében, és kiderült, nagyon jó lenne, ha másfél éves, illetve ennél nagyobb gyerekeket is lenne ahová beadni. Az óvodába, napközibe csak hároméves kora körül fogadják a kicsiket, de az édesanyák nagy részének korábban vissza kell térnie dolgozni. Éppen ezért nyújtottunk be pályázatot egy hatvan férőhelyes bölcsőde megépítésére. Fontos, hogy

Mint Bodó Előd Barna mezőpaniti polgármester a Székelyhonnak elmondta, a nagyközségben bölcsődét építenek a községközponti óvoda udvarára. Jelenleg minden faluban működik óvoda, amelyekbe 130–150 kisgyermek jár, de egyre nagyobb igény mutatkozik arra, hogy az óvodáskor előtti gyermekeket is legyen ahová beadniuk a munkába visszatérő szőlőknek.

Erdőszentgyörgyön az uniós támogatásból egy régi oktatási épületet fognak teljes felújítani és kibővíteni. Jelenleg Erdőszentgyörgyön két helyiségben foglalkoznak az óvódásokkal, az egyik a Fő út mellett van, ahol rövid programos az oktatás, a polgármesteri hivatallal szemben pedig van egy napközi. A két épületbe 150 gyermek jár, ám szükség lenne egy olyan helyre, ahol minden gyermek elfér.

Egy jelenleg nem használt épületet manzárdosítanak, bővítenek és teljesen felújítanak, illetve új berendezésekkel látnak el. A tervek szerint az épületben lesz egy közösségi terem is, ahová majd bejárhatnak különböző foglalkozásokra a nyugdíjas önkéntesek is. Szeretnék őket is bevonni az óvodásokkal való foglalkozásokba közös programok szervezése által. A pályázat összértéke több mint 2 millió 850 ezer lej, az önkormányzat önrésze pedig két százalék. Kivitelezési határidő 2021. március.