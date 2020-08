Böjte atya: a vírusveszély sem kibúvó a feladatok alól

Minden nehézség, akár a mostani vírusjárvány közepette, veszélyeket vállalva is el kell végezni a feladatokat, hiszen vannak értékek, amelyek a jólétnél is fontosabbak – üzent Böjte atya a tanítóknak, tanároknak, de általában mindenkinek a gyergyószárhegyi Tatárdombtól.

• Fotó: Gergely Imre

A Böjte Csaba által vezetett Dévai Szent Ferenc Alapítványhoz tartozó gyermekotthonokban élő gyerekek számára már hagyomány, hogy szeptember közeledtével, az iskolakezdéshez a lelki megerősítést, biztatást a Gyergyószárhegyhez közeli Tatárdombnál épített oltárnál kapják meg. Ez most is így volt, augusztus 29-én, szombaton tartották az ünnepséget, igaz, a korábbi évekhez képest kisebb létszámú hívő jelenlétében.

Böjte atya prédikációjában rámutatott, vannak olyan értékek, amelyekért minden baj, minden vírus ellenére is vállalni kell a feladatokat. Ilyen cél, ilyen kötelesség a gyerekek oktatása.

HIRDETÉS

A tanévkezdésre készülő pedagógusokat felszólította, hogy ha kell, akkor menjenek el a gyerekek otthonaiba, és tanítsák meg nekik a tananyagot. Ha a betűket, a szorzótáblát nem sajátítják el, akkor egész életükre fogyatékosak maradnak – mutatott rá –, utalva arra is, hogy azon körülmények között, ahonnan a Szent Ferenc Alapítvány által felkarolt gyerekek származnak, nincs lehetőség arra, hogy otthon tudjanak tanulni.

Szavai nemcsak a pedagógusoknak szóltak, hanem mindenki számára jelentőséggel bírtak: a munkát, feladatot vállalni kell, bármivel is járjon. Rámutatott, az esemény helyszíne is szimbolikus: 1658-ban is biztosan sokan az erdőkbe futottak a tatárbetörés miatti félelmükben, de mintegy 300-an szembeszálltak a tízszeres túlerővel, és győztek, ma hősként tisztelik őket, meg tudták tartani a székelységnek a Gyergyói-medencét. Nem érv az sem, hogy kevesen lennénk a nehézségekkel szemben. Többen vagyunk ma Erdélyben magyarok, mint ahányan az egész magyar népet jelentették a honfoglalás idején. Nem a szám a lényeg, hanem mennyi bennünk az erő, a lendület. Nem szabad hagynunk a lagymatagságot, fel kell ráznunk, lelkesítenünk egymást – fogalmazott Böjte Csaba.