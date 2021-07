„Nagyon kell most a zene, a közös élmény”

• Forrás: Sárik Péter

A június 30-ától július 10-éig tartó erdélyi turnén a zenekar tizenegy helyszínen – Nagykároly, Marosvásárhely, Sepsiszentgyörgy, Brassó, Nagyszeben, Kovászna, Kézdivásárhely, Székelyudvarhely, Csíkszereda, Barót és Gyergyóremete – fordul(t) meg.

„A Jazzkívánságműsor magyarul programunk hamarosan megjelenő új lemezét mutatjuk most be, ami annyira új, hogy az erdélyi közönség hallhatja legelőször” – mesélte a Székelyhonnak Sárik Péter, a zenekar alapítója. A repertoárban szerepelnek többek között olyan ismert előadók dalai, mint Kovács Kati, Demjén Ferenc, Katona Klári, Presser Gábor, Somló Tamás, R-GO, valamint Bagossy Brothers Company-szerzemények is, amelyeket dzsesszes feldolgozásban hallhat a közönség.

HIRDETÉS

A daloknak Falusi Mariann énekes „ad hangot”, akivel még 2008-ban volt az első fellépésük New Yorkban. Azóta rengeteg műsoruk volt együtt, valamint két lemezük is született. Immár harmadik alkalommal járnak közös erdélyi turnén – először duóban léptek fel, majd 2018-ban a Jazzkívánságműsor magyarul első lemezével, most pedig a másodikkal látogatnak el – többek között – Székelyföldre.