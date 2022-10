„Mindenki korsóba akarja eltenni a káposztát”

Hirdetés

Fotó: Veres Nándor

A mezőgazdasági év zárásaként minden évben Szépvíz község három falujának lakói szüretre gyűlnek össze a Nád-dűlőben, hogy betakarítsák és értékesítsék a messze földön is híres szépvízi káposztát. Erről a szokásról írásos emlékek is vannak az 1700-as évekből, a régi hagyományt tizenöt évvel ezelőtt újították fel.

Alig pirkadt, amikor már érkezni kezdtek a szüretelők a szépvízi Nád-dűlőbe szombaton. Volt, aki traktorral, volt, aki szekérrel, zsákokat és mérleget is hozva magukkal. De olyan termelő is volt, aki már pénteken levágta a káposztafejeket, és már be is szállította a portájára, vagy éppen már kora reggeltől ott helyben kínálta eladásra. Becze Enikő az elsők között volt, aki szombat kora reggel megérkezett a káposztaföldre. Előző nap is szüreteltek, még Magyarországról is érkeztek családi barátok, hogy besegítsenek a káposztavágásba. Mint mondta, nagyon sokan felhagytak a káposztatermesztéssel, kevés olyan termelő van, aki egy áron gazdálkodik itt.

Sok dolog van a káposztával, csak nagyban érdemes termeszteni. Az idei termés átlagban jó volt, de ugyanakkor hirtelen növesztette meg az eső a káposztafejeket, és elnőttek. A sok víz hatására annyira poronyóak, hogy ahogy érünk hozzá, reped el

Sok dolog van a káposztával, csak nagyban érdemes termeszteni. Az idei termés átlagban jó volt, de ugyanakkor hirtelen növesztette meg az eső a káposztafejeket, és elnőttek. A sok víz hatására annyira poronyóak, hogy ahogy érünk hozzá, reped el

– magyarázta.

Fotó: Veres Nándor

A családjuk kilenc áron termeszt káposztát, egy árba hatszáz-hétszáz palánt kerül. A termés egy része a családnak marad, a többit pedig értékesítik. „Vannak olyan vásárlóim, akik harminc éve visszajárnak. Ők mindig előtte felhívnak, van eset, hogy nem tudnak szombaton jönni, de szólnak, hogy mekkora mennyiségre van szükségük. Rá szoktak kérdezni, hogy még valakit hozhatnak-e, mert kellene a leányának vagy a komámasszonyának is. Amíg van, addig mindenkit kiszolgálunk.” Kacagva mesélte, hogy a vírusos időszakban bevitték a portájukra a terményt, egy fej káposztát reklám gyanánt kitett a kapura. „Nagyon sok román vásárlóm volt. Azt mondták, hogy nagyon jó reklámot láttak a sajtóban, és azt is mondták, hogy a vírusos időben jó sok savanyú káposztát esznek, mert nagy a C-vitamin tartalma.” A szépvízi termelő azt is kiemelte, hogy

legtöbben a kisebb fej káposztákat keresik, mert a régi káposztás kádakat mára sokan műanyaghordóra cserélték.

Még nem maradt meg soha – válaszolta Buta László arra a kérdésünkre, hogy el tudja-e adni a betakarított termést.

Fotó: Veres Nándor

A szépvízi gazda nem fogott neki pénteken a káposztavágásnak, úgy véli, szombaton kell azt végezni, közösen. Ő is rámutatott, hogy a vásárlók többnyire a kicsi fejeket keresik, noha a sok eső miatt sok a nagyobb káposztafej idén. Az egyik, amelyiket épp megmért, öt és fél kilót nyomott.

Mindenki korsóba akarja eltenni a káposztát

– jegyezte meg humorosan a parcellaszomszédja, aki elmondta, elégedett a terméssel. „Nem baj, ha nagyok, jobb a nagy malac is, mint a kicsi.” Volt, hogy az egész család kivonult, három generáció vágta a káposztafejeket. Ők is szombat reggel fogtak neki a káposztavágásnak, a kisgyerekek is serényen segédkeztek. A termés egy része itt is a családnak marad, a többit pedig a nap folyamán értékesítik.

Fotó: Veres Nándor

Míg a tavaly 2 lejes áron kínálta a gazdák többsége a káposztát, idén 2 lej 50 baniért lehetett beszerezni. A XV. szépvízi káposztavágáson és vásáron lovas felvonulás, káposztás ételek főzőversenye, kulturális műsorok, gyerekfoglalkozások és helyi termelők vására is szerepel a programban. Az egész napi munka után pedig este káposztabálban ünneplik meg az idei mezőgazdasági évet.

