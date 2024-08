A hagyományőrző rendőrszázadnak köszönhetően megelevenedtek a huszadik század első évtizedei Székelyudvarhelyen

Nemzetközi kapcsolataikat építve érkezett Székelyudvarhelyre a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) hagyományőrző rendőrszázada, amelynek tagjai a helyi rendőrség munkatársaival közösen járőröztek a városközpontban és Szejkefürdőn. Több járókelő is megállt szelfizni a korabeli ruhákba öltözött járőrökkel, akiket tevékenységükről, ruházatukról és felszereléseikről faggattunk.

nemzetközi kapcsolatokat építenek, így kézenfekvő volt, hogy Székelyföldre is ellátogassanak tapasztalatcserére.

Főleg, hogy korábban ők is meghívták az itteni helyi rendőröket egy budapesti országos rendezvényre.

Katona Lóránt, a Székelyudvarhelyi Helyi Rendőrség aligazgatója örömmel emlékezett vissza az említett budapesti látogatásukra, hiszen akkor volt először alkalmuk felvonulni a magyar fővárosban egységük járművével. Közölte, hogy ottani látogatásuk fontos része volt a kapcsolatépítés, ugyanakkor a tapasztalatcsere is, amelyet a BRFK-val folytattak. Ezt a kötődést igyekeztek erősíteni azzal, hogy

Székelyudvarhelyre is elhívták a hagyományőrző rendőröket, akikkel a város forgalmasabb részein és a szejkefürdői Mini-Erdély Parkban járőröztek.

a világ más intézményeihez hasonlóan ők is büszkén mutassák be a múltjukat, ezért is alapította meg 13 évvel ezelőtt a hagyományőrző rendőrszázadot.