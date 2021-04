Bluesfesztiválra készülnek a Tatros-völgyében

Alexandru Tomescu Stradivari-koncertje a gyimesbükki templomban. Pál Damján idén újabb zenei csemegét ígér. Archív • Fotó: Dobos László

Pál Damján meghívására tavaly Alexandru Tomescu világhírű hegedűművész koncertezett Stradivari hegedűjével a gyimesbükki római katolikus templomban. Az Emberek ihletnek (Oamenii inspiră) egyesület gyimesi menedzsere – barátaival és partnereivel – újabb nagyszabású előadásokat szervez augusztus végén. A kultúra iránt elkötelezett gyimesi fiatalember elmondta, hogy a fesztivált támogatók között több székelyföldi magyar cég áll, a rendezvényen figyelmet kap Székelyföld gasztronómiája is.

A közelmúltban Dormánfalva az Úzvölgyében történt politikai események által vált híressé, de az ottani emberek többsége vendégszerető, és egyáltalán nem magyargyűlölő. Az idei zenei fesztivál által Dormánfalva (Dărmănești) igazi arcát szeretné megmutatni a nagyvilágnak. Zenei fesztiválunk és kísérő programjaink által felejthetetlen élményt szeretnénk nyújtani a Tatros völgyébe látogatóknak

– mondta el Pál.

Második alkalommal lesz bluesfesztvál a Tatros völgyében. Tavaly az aknavásári (Târgu Ocna) sóbányában zajlottak koncertek, idén ez kibővül a dormánfalvi szabadtéri előadásokkal.

Augusztus utolsó hétvégéjének utolsó három napján délelőttönként 11 órától a sóbányában a Ride on Band, a The Southern Cockroaches, a Maryliss feat AxiS, a Rares Totu's Midnight Sun feat Aminda Nomade, a Storytellers és Sir Blues Vali Răcilă lép fel.

A szabadtéri színpadon mindhárom nap 18 órakor kezdődnek majd a koncertek. A pénteki nap előadásai a „Rock-Blues Night” nevet viselik, és a tervek szerint fellép a romániai Ride on Band, a nagy-britanniai Will Wilde Band és Catfish Band, valamit Artur Menezes az Egyesült Államokból. A szombati előadások a Ladies Night gyűjtőnevet kapták, a meghívott fellépők pedig: Maryliss feat AXiS (Románia/Szerbia), Jessie Lee & The Alchemists (Franciaország), Dani Wilde Band (Nagy Britannia) és Heather Newman Band (Egyesült Államok). Az utolsó nap, augusztus 29-én, a „Final Night” keretében színpadra várják a The Southern Cockroaches (Románia), a Loup Garou Band (Szerbia), a Rares Totu's Midnight Sun feat Dean Bowman and special guest Aminda Nomade (Románia/Egyesült Államok) és a Big Daddy Wilson Band (Egyesült Államok/Olaszország) együtteseket.

A Tatros-völgyi bluesfesztivál kísérő rendezvényei között van a hagyományos és helyi termékek vására, lesz lehetőség hegykerékpár bérlésre és kerékpártúrára a közeli hegyekbe, szerveznek lovastúrát, a gyerekek számára bábelőadásokat, illetve kirándulásokat a közeli nevezetesebb helyekre – Ghica-palota, Muzeul Răzeșului Găzar, doftánai dendrológiai park, aknavásári sóbánya stb. –, az eseményen részt vevő személyiségek és zenészek pedig idén is tölgyfacsemetéket ültetnek majd a tavaly felavatott Blues-erdőbe.

Bővebb információk a koncertekről és a szálláslehetőségekről a fesztivál weboldalán találhatók.