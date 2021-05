Biztos munka Covid idején is (x)

A biztonság kötelez jelmondattal találjuk szembe magunkat ha a Clearservice takarítócég Facebook-oldalát felkeressük. De mit is jelent ez valójában, milyen küldetéssel dolgoznak ők?

• Fotó: Clearservice

Székelyudvarhelyen képeznek ki szobalányokat és szobafiúkat és biztosítanak számukra akkor is stabil munkát ha a fél világ összeomlik a Covid járvány idején.

Számos helyről hallani, hogy bezár ez az gyár, elbocsájtanak itt munkaerőt, de kevés az a munkahely ahol most is folyamatosan keresik az újabb kollégákat.

Számukra mindig is az volt a fontos, hogy ne csak rövid távon nyújtsanak munkát, hanem hosszútávon biztosítsanak nem csak megélhetést hanem lakhatást is.

Minden héten várják az új kollégákat, azokat a lelkes, kitartó személyeket, akik ebben a felbolydult világban szeretnének biztos munkát.

Jelenleg is 50 kollégájuk dolgozik kint Németország különböző részein. Bár a különböző tartományok más-más tesztelési rendszert vezettek be, de ez a kollégákat nem zavarja. Minden lehetőség adott arra, hogy ezeket a teszteket kényelmesen, biztonságosan elvégezhessék. Fontos, hogy ne csak a kötelesség miatt, hanem saját egészségük érdekében is.

A Clearservice naprakész minden új szabályozással kapcsolatban, hisz folyamatosan követik a német törvényeket, előírásokat.

Sok esetben fordulnak hozzájuk olyan kérdéssel, hogy ebben az időszakban milyen szállodák működnek. Erre nagyon gyorsan választ adnak, hisz az üzleti szállodák folyamatosan működnek, és ők több ilyenben is dolgoznak.

Felszerelt, otthonos lakások várják azokat az új dolgozókat, akik most utaznak ki, hisz jelen pillanatban még karanténkötelezettség van Németországban.

De ezt könnyedén megoldja a Clearservice, hisz több lakás is karanténlakásnak van fenn tartva, ami azt jelenti, hogy

ezekben a lakásokban tudják a frissen kiérkezett kollégák letölteni a kötelező karantént.

Ezekben az esetekben a régi kollégák vásárolnak be az újaknak. Nagyon szervezetten, olajozottan működik ez a gépezett, hisz nem csak kollegiális viszony van a kinti emberek között, hanem már sok esetben barátság is.

Ezekben az időkben, amikor szinte mindenhonnan a leépítések, bezárások szele fúj, kevés azon munkaadók száma, akik most is biztos, hosszú távú munkát tudnak nyújtani.

Nemcsak a karanténidőszak alatt vannak a kollégák mellett, hisz már a kiutazásban is segítenek, és próbálják megtalálni azokat a megoldásokat amik a legbiztonságosabbak ebben a járványidőszakban.

Hangsúlyozzák, hogy bár sok esetben a média azt közli, hogy Németország teljesen zárt, de ez nem teljesen igaz. Az üzleti hotelek nyitva vannak, a gazdasági élet nem állt le. Így a hotelekben folyamatosan ügyfelek vannak, ebből adódóan folyamatosan munka is van.

A Clearservice bízik abban, hogy nyárra ismét teljesen felszabadulnak a határok, csillapodik a járvány és akkor még több emberre lesz szükségük. A napokban kapták az újabb jó hírt, hogy május végével nyitnak a turistahotelek is. Így

mindenkit arra biztatnak akik Németországban szeretnének dolgozni, hogy minél hamarabb jelentkezzenek, hisz a minden héten induló tréning befogadóképessége nem nagy, mivel nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a lehető legtöbb tudást átadják a leendő kollégáknak.

Tehát akinek ebben az időszakban szüksége van biztos munkahelyre, esetleg szeretne külföldön élni, dolgozni azok bátran vágjanak bele. A Clearservice ingyenes lakhatást, kiutazást biztosít, stabil munkahelyet még most is a járvány idején is.

Kiss Avar,

Szolgáltatási igazgató

(X-fizetett hirdetés)