Biztos fedél: a turisták magukénak érzik a menedékházakat

Újabb és újabb hegyi menedékek épülnek. Védenek az esőtől, hidegtől, vadállatoktól • Fotó: Facebook

– számolt be a tapasztalatokról.

Volt olyan, hogy juhászkutyák ellen menekültek oda, de kimerült és megfázott turisták is meghúztak ott magukat, amíg odaértünk, hogy kórházba vagy hazaszállítsuk őket. Télen is használják őket a túrasízők, nyáron pedig a kirándulásokat, túrázásokat szerető emberek

Amióta ezek megvannak, sokkal kevesebb a nagy bajba jutott turista. „Úgy helyeztük el őket, hogy a kezdő, tapasztalatlan turista is el tudjon egy nap alatt kényelmesen jutni egyiktől a másikig, ha több napos túrán vesz részt. Ez azt jelenti, hogy van biztos fedél éjszakára a feje fölött, van, ahová beálljon, ha nagy vihar készülődik. Elmondhatjuk, hogy az évek során ezek a menedékek sok ember életét megmentették.

Minden menedékben vendégfüzet van, ezeket időnként a hegyimentők kicserélik. Az élettörténetektől, a statisztikai adatokig minden megtalálható ezekben a füzetekben, az olvasó számára kiderül, hogy honnan érkeztek a turisták, merre tartottak, hányan voltak, milyen alkalommal használták a menedéket, de az is, hogy mit találtak benne.

a menedékek építése mellett sikerült 2500 kilométernyi turistaösvény jelzését megújítani, s ez is nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy nagyon ritka az eltévedt turista, sokkal biztonságosabban lehet túrázni Hargita megyében.

Az évek során egyik menedék villámcsapás nyomán semmisült meg, adakozásból épült újra. A hegyimentő-szolgálatot fenntartó megyei tanáccsal van egy egyezsége az életmentőknek: minden közpénzből felhúzott két menedék után egyet adakozásból építenek fel. Eddig ezt sikerült tartani, így gyarapszik évről évre a hegyi menedékek száma. Fekete Örs azt is elmondta, hogy

Szükség van ezekre a házakra

Maros megyében három évvel ezelőtt építették meg az első hegyi menedéket, jelenleg hat van a megyében, elsősorban a turisták által gyakran felkeresett Kelemen-havasok főgerincén. Mint Kovács Róbert, a Maros megyei hegyimentő-szolgálat vezetője érdeklődésünkre elmondta: a hegyi menedékek megépítése óta egyre több túrázó már a létesítmények helyszínének ismeretében tervezi meg a túrát.

Nem kell sátrat cipelniük, hiszen van, ahova behúzódjanak. Van, akik csak egy éjszakát, de nem ritka, hogy kettőt is töltenek a túrázók egy-egy menedékben.

Mi viszonylag gyakran ellenőrizzük ezeket, és szinte mindig találunk bennük turistákat. Legtöbben vigyáznak a hegyi menedékekre, szemetet sem hagynak maguk után, pozitívak a visszajelzések, a vendégfüzetekben hagyott üzentekből az derül ki, hogy szükség van ezekre a házakra” – fejtette ki.

Jelenleg a Maros megyei hegyi menedékeket újrafestik, hogy helyt álljanak a zord téli időjárással szemben is. Fűteni ugyan nem lehet bennük, de a túrasízők így is előszeretettel használják a legnagyobb hidegben is.