Bizonytalan a rádiójeles vízórák bevezetése, igény sincs rájuk

A rádiójeleket adó, távolról is leolvasható vízórák használata nemcsak a fogyasztás követését teszi lehetővé, de a tömbházakban elhasznált vízmennyiség pontos elosztását is. A törvény az ilyen vízórák használata esetén a tömbházlakóknak is megengedi, hogy a vízszolgáltatóval egyéni szerződést kössenek. Noha Marosvásárhelyen már használják ezeket, Hargita megyében alig van esély a bevezetésükre, és az igény is hiányzik.