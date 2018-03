„Ízléstelen, ha valaki szétveri magát a lány előtt, és csak magával foglalkozik”

Minél több legényes gesztust tud egy férfi magáénak, annál férfiasabb – így fogalmaz Sándor Csaba, a „gesztusokba” beleértve a legényes táncokat is. Legényes ünnepre, az I. Erdélyi Legényes Találkozóra készülve kérdeztük az esemény főszervezőjét: mit ad a legénynek a legényes?

Sándor Csaba legényei, az Ördögborda fellépése. Archív • Fotó: Balázs Katalin

A rendezvény médiapartnere a Székelyhon

Felcsíki legényes táncok tanítása szerepel az április 13–15. között Csíkszenttamáson sorra kerülő rendezvény programjában. Az I. Erdélyi Legényes Találkozó szervezői azt tervezik, a következő esztendőkben más-más vidékek legényes táncait ismertetik meg az érdeklődőkkel. Csak férfiakat várnak az eseményre, mint ahogy a férfias hitelességről szóló előadásokra, kerekasztal-beszélgetésre is, a

nőknek csak a gálán és a táncházban adnak helyet.

Legényesről kérdeztük Sándor Csaba csíkszentdomokosi születésű néptáncoktatót, akitől nemcsak a táncból, hanem néprajzból is leckét kaptunk.

„Vízkereszt napjától húshagyókedd éjfélig tartott az az időszak, amikor az év során a legtöbbet táncoltak, ez volt az ideje a párkapcsolatok alakulásának is. A nagyböjt tilalma alatt és húsvét után már nem voltak annyira sűrűek a táncos mulatságok, ilyenkor a mezei munka került előtérbe, ez alól a lakodalmak képezték a kivételt. A táncalkalmak a betakarítás után jelentek meg újra, pityóka-, kender-, falopó bállal. A megapadt munka miatt megsokasodott táncos alkalmakat aztán András zárja, Kati tiltja” – tájékoztat a tánc idejéről, hogy betekintést engedjen abba is, mikor is táncolnak legényest a legények. A domokosi múltat idézve elmondta:

a bálokban a legények mindig hamarabb ott voltak, mint a lányok, és amíg begyűlt a társaság, ők egymást szórakoztatták.

„Ez az első táncolás olyanszerű, mintha a fiúk egymás között bemelegítenének. A második már rendelésre ment: fizetek egy muzsikát, hogy megmutassam, hogyan táncolok, hogy betyárabb vagyok, mint más.”

A legényes nem önmagáért van, ha nincs, akinek megmutatni a rátermettséget, nem ér semmit.

Ez egy játék, mely valakihez szól. Gondolhatnánk azt, hogy a legények kakaskodnak, azt is, hogy a zenész és táncos összjátéka ez, mégis van ennél sokkal izgalmasabb hivatása is.

A legények erőpróbája nézőközönség nélkül mit sem érne, kár lenne egymással megmérkőzni ily módon, mert „nem akkor leszek megbecsülve, ha legyőzöm a többieket” – mondja a néptáncoktató, nem tartva érdemesnek, hogy a legényes táncról, mint legények mérkőzéséről beszéljen. Ezzel szemben látványosnak tartja, amikor a legény a zenésszel játszik.

HIRDETÉS

„Egymást citálják, hogy mennyire tudja a zenész a táncost belelovalni a játékba. Régen mindenkinek megvolt a maga tánca, zsukája, értették egymást a muzsikussal. Ez

a legényes addig tarthat, amíg jó a játék, egy perc tánc hozzávetőleg, mert ha több, megjátsszák magukat.”

A legényes viszont a leánnyal a legszebb, és nem ok nélkül. „Én a legizgalmasabbnak azt tartom, hogy amikor a lánnyal táncolok, kipördítem, és elkezdek zsukálni. Neki játszom, őt akarom szórakoztatni, ezért nem lehet túl hosszú.

Ízléstelen, ha valaki szétveri magát a lány előtt, és már rég csak magával, nem a lánnyal foglalkozik.

Nem lehet elvonatkoztatni a legényes táncot a párostól, a legényes megvillanása a páromnak, a párom szórakoztatására van, udvarlási forma” – mondja Sándor Csaba. És mit ad a legényes a legénynek? „Adja a táncolás örömét, az adrenalint, ahogy kiáll sok ember szeme elé. Adja a megbecsülést a többi legény részéről: ha stílusosan táncolok, felnéznek rám. Nem tartják nagyra azt a legényt, aki erőlteti a táncát, kínozza, mutatja a nagy tudását. Az a jó legény, aki tudja, mikor kell abbahagyni... még a legényest is. Mindennél azonban az fontosabb, hogy mit ad a legényes a leánynak.

Aki jól táncolja a legényest, azzal szívesebben megy a lány táncolni, a kisugárzásából is adódik: az ő kezén biztonságban érzi magát, tudja, a táncban, és nem csak, jó élményekben lesz része.”

Férfiak jelentkezését várják



Az I. Erdélyi Legényes Találkozóra minden férfit szívesen látnak a szervezők, a programok április 13-án 14 órától kezdődnek. Jelentkezni az andraslorand1@gmail.com címen, illetve a 0740–127412-es telefonszámon András Loránd programkoordinátornál lehet. A rendezvény fővédnöke Bedő Imre, a Férfiak Klubja alapítója.