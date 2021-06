Biró Zsoltot nevezték ki a szovátai Teleki Oktatási Központ élére

A szovátai Teleki Oktatási Központ idei nyári programjairól beszélt Burus Siklódi Botond és Biró Zsolt • Fotó: Haáz Vince

A Teleki-kertben is bővítést terveznek, egy épületet szeretnének, hogy zárt térben is szervezhessenek rendezvényeket.

képzések, konferenciák helyszíne, ugyanakkor szálláslehetőség is a turisták számára, gyermektáboroknak ad helyet a Teleki-kertként ismert kempingje, és őszre a wellnessközpontját is megnyitja, amennyiben a tervek szerint halad a jelenlegi építkezés.

Június 1-jétől Biró Zsolt korábbi parlamenti képviselőt kérte fel a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége, hogy vállalja el a szovátai Teleki Oktatási Központ igazgatói tisztségét – számolt be Burus-Siklódi Botond, az RMPSZ elnöke csütörtökön Marosvásárhelyen.

Újraindítani a programokat

Az utóbbi másfél évben a világjárvány miatt eléggé megbicsaklott az élet a TOK-ban – mondta Biró Zsolt, akinek

a tervei között a programok újraindítása szerepel, ugyanakkor a kulturális központ jellegét is szeretné visszaadni, amely éveken át jellemezte az intézményt.

Ahogy mondta, kiállítások, alkotótáborok helyszíne volt, jó lenne most ezt újból visszahozni a Sóvidék számára. A jelenleg épülő wellnessközpontban egy tanuszoda is várja majd a környék gyerekeit, akik ott megtanulhatnak úszni.

A rendeltetésünkre álló turisztikai potenciállal ötvözve folytatnánk a programokat, valamint kibővítenénk azokat továbbiakkal

– hangsúlyozta Bíró Zsolt, aki a felsőoktatási intézményekkel való kapcsolatépítést is fontosnak látja, a Teleki-kertben az egyetemisták számára akár „mini-Tusványos” szerű táborok szervezését is elképzelhetőnek tartja. A terve az, hogy maximális kihasználtságot biztosítson a TOK-nak, ne csak a legkedveltebb, nyári időszakban vagy télen a síszezonban, de a kevésbé népszerű tavaszi és őszi periódusban is.