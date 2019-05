Bíró Barna Botond: rajtunk múlik, hogy évtizedeket nyerünk vagy veszítünk

Fiatalon került helyzetbe. Nem könnyű Udvarhelyszék érdekeit érvényre juttatni • Fotó: Barabás Ákos

Elődeink úgy döntöttek, hogy ezen a földön letelepednek, országot és hazát építenek. Amikor a történelem viharai más ország területére sodortak akkor is kiálltak az a döntés mellett, hogy megmaradnak itt, szülőföldön magyarnak. Ezért a legnehezebb időkben is átadtak minden ehhez szükséges tudást, hagyományt és a hitet a következő generációknak. Nekünk pedig kettős a felelősségünk. Egyrészt megőrizni, amit örökségül kaptunk elődeinktől, másrészt pedig megtartani és úgy adni tovább a felnövő generációknak, hogy nekik könnyebb dolguk legyen, mint nekünk.

– A történelemnek minden pillanata egyedi, értékes és mulandó. Vannak olyan pillanatok, melyek akár több évtizedre, vagy éppen évszázadra meghatározzák egy közösség sorsát. Az előttünk álló választás egy ilyen pillanat. Európa változik, változni fog és rajtunk áll, hogy ennek a változásnak az alakítói és nyertesei leszünk, vagy csupán elszenvedői. Most többről van szó, mint az RMDSZ kampánya, ez a választás a Kárpát-medencei magyar összefogásról szól. Magyar ügy, aminek a sikere is kizárólag rajtunk, magyarokon múlik.

– Egyrészt a jelenlegi jogi szabályozás a közigazgatásban egyértelműen és tisztán határoz: a megyei tanácsot az elnök vezeti. A legnagyobb felelősség is az elnököt terheli. Nem láttam, hogy más megyében az alelnökök überelnék az elnök kommunikációját. Ez nem is lenne normális. Azt mondom, hogy Hargita megyében még a legerősebb szerepünk van, mint alelnökök, hiszen az RMDSZ területi szervezeteinek az elnökei adják a megyei tanács vezetését és a térségének is a tanácsosokon keresztül megfelelő súllyal képviseltetik magukat a testületben. Tehát, ha közjogilag nincs is akkora súlya egy alelnöknek, a Hargita megyei sajátos helyzetet tekintve politikailag ez sokat korrigál a dolgon. A legfontosabb a jó együttműködés megléte. Ha ez megvan teljesen mindegy, hogy milyen viszonyt ír elő a törvény, amennyiben ez nincs meg, ugyanúgy mindegy.

– Ön fiatal, mégis jelentős a tisztsége a széki és megyei RMDSZ-szervezetek élén. Nem eszik meg az „öregek"? És nem támadják azzal, hogy például az elhunyt Verestóy Attila „embere”?

– Ma bárki közéleti szerepet vállal, számítania kell arra, hogy szinte rögtön támadások fogják érni.

Ma a politikában az érvszerű és tényszerű megközelítések alul maradnak az érzelmi alapú populista-demagóg viszonyulásokkal szemben.

Kezdetben nehezen tudja kezelni ezt az ember főleg, ha még fiatal is. Hiszen nem készít fel erre bennünket semmilyen egyetem vagy képzés. Talán mert nem is egy normális jelenség. Azokkal értek egyet, akik úgy tartják, hogy egy politikusnak nemcsak a népszerű dolgokban kell megnyilvánulnia, hanem felelőssége az is, hogy pillanatnyilag népszerűtlen, de a közösség érdekét szolgáló dolgok mellé álljon és nyíltan beszéljen ezekről. Mert így marad hiteles hosszú távon. Persze, emiatt mondtak és mondanak rám is sok mindent. Ha megnézzük a közösségi oldalakon a bejegyzések alatti hozzászólásokat, ez fogad bennünket. Nem nyafogok, nem siránkozom, hanem tényként kezelem, amin nem lehet változtatni. Ilyen ez a popszakma, ahogy szokták mondani. RMDSZ-en belül is vannak, akiknek szembetűnően nehéz elfogadni, hogy az egyik legerősebb területi szervezetet egy 34 éves „suhanc” vezeti. De én arra kaptam megbízást az udvarhelyszéki küldöttgyűléstől, a polgármesterektől, hogy ennek a térségnek az érdekét képviseljem. Ez pedig felülír minden személyes sértődést, nemtetszést, és erőt ad nekem a munkához.