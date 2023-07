Bikafalvi Középkori Napok hétvégén

Sok újdonsággal várják a látogatókat Bikafalvára, a Középkori Napokra: egyebek mellett bemutatják a középkori pénzverdét, sor kerül középkori fegyver- és páncélmustrára, íjazás és dobófegyverek használatának bemutatójára, hadrend tanításra, középkori és reneszánsz viseletek bemutatására, de Sashalmi-Fekete Tamás is tart előadást július 29-én, szombaton.

A második Bikafalvi Középkori Napok zászlófelvonással, középkori fegyver- és páncélmustrával veszi kezdetét szombaton 10 órakor, emellett a hadi tábor bemutatására és harcos avatásra is sor kerül. Interaktív programokon is részt vehetnek az érdeklődők: lesz hadrend és tánc tanítás, valamint egy középkori pénzverde, illetve kínzóeszközök is megtekinthetők lesznek. Az eseményen Sashalmi-Fekete Tamás Szent László tisztelet a középkori székelyeknél címmel tart előadást.

A 14 órakor kezdődő köszöntők előtt a bikafalvi középkori – lehetséges – legendák világába hívják a látogatókat. A nap további részében hadrend-, kard- és lándzsatechnika, középkori és reneszánsz viseletek, történelmi táncok bemutatójára kerül sor, végül táncházzal és zászlólevonással zárul az egész napos program.