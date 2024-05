„Hagyományaink nem csupán a múltat jelentik, hanem irányt mutatnak a jövő fele”

– fogalmazta meg programjában Bíró Barna Botond. Hogy mit is jelent számára a kulturális identitás megélése, kifejtette, hogy a hagyományaink nem csupán a múlt emlékezetét jelentik, hanem irányt mutatnak a jövő fele.

A kiadványok megjelentetése, külföldi népszerűsítése, népviseletek beszerzése, székelykapuk felújítása, faluképvédelem, tájház programok, valamint a népi mesterségek oktatása is mind olyan projektek, amelyeket Hargita Megye Tanácsa magáénak érez.

Mindezek mellett egyházi rendezvények, programok támogatása és hagyományőrző táborok létrejöttében is partnerek.

Példaként mondhatjuk az 1000 Székely Leány Napját, vagy az Erdélyi Táncháztalálkozót. Pünkösdre készülvén aktualitása van a zarándoklatnak is, legyen szó akár a gyalogos, akár a lovasokról, hiszen ez segíti az egyént lélekben is megérkezni az ünnepségre. A Mária út kiépítése fontos feladatunk volt, míg a lovasokat is mindig támogatjuk.