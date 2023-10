„Ha megint megérkezik a pandémia, nekünk tíz évre van lekvárunk”

Fekete- és tőzegáfonya, szeder, málna, fenyőrügy és gomba. Csak néhány helyi alapanyag, amely rendszeresen előfordul a Tofigem műhelyében. Tófalvi Zita fenyőkúti termelőt kérdeztük arról: valóban egészségesebbek a helyi termékek a bolthálózatokban található társaikhoz képest? Egyáltalán miért éri meg REL-ből, azaz rövid ellátási láncból vásárolni?

Támogatói tartalom 2023. október 06., 11:592023. október 06., 11:59

– Mikor kezdtek el gyümölcs- és zöldségfeldolgozással foglalkozni? – A Tofigem márkánk története 2016-ra nyúlik vissza, amikoris még saját kezűleg gyűjtöttük be a különböző gyümölcsöket, termesztettük a zöldségeket. Az első időszakban Fenyőkúton, ahol élünk, sokan nem hittek a családi vállalkozásunkban, de szerencsére az idő minket igazol. Szokták mondani, hogy senki sem lehet próféta a saját hazájában, ezért nagyfokú bátorság kell belevágni bármilyen vállalkozásba. De hiszem, hogyha kitartunk a minőségi termékek készítése mellett, akkor előbb-utóbb a siker sem marad el.

Ma már közel 100 féle terméket készítünk és forgalmazunk,

és tudatában vagyunk annak, hogy úgy a családunknak, mint a közösségnek, vásárlóinknak is jót teszünk a helyi alapanyagokból készült termékek népszerűsítésével. Az évek során a vásárlói igények megnövekedése miatt a termékkínálatunkat is bővítenünk kellett, így ma már az alapanyagok bizonyos részét felvásároljuk, de mindig szem előtt tartjuk, hogy közelről szerezzünk be.

Fotó: REL-KAMPÁNY

– Miért tartják fontosnak megtanítani a vásárlóikat, hogy a mindennapi élethez szükséges termékeiket rövid ellátási láncból szerezzék be? – Ha például valaki a Helyénvaló boltból vásárol, akkor biztos lehet benne, hogy az adott termék nem ment át száz kézen.

A helyi termelők többsége mindig arra törekszik, hogy a lehető legfrissebb alapanyagokból dolgozzon,

hogy így az adott gyümölcs, zöldség minél inkább megőrizhesse a benne található vitamin- és ásványianyag koncentrációt. Például a mi műhelyünkben maximum egy napnál többet nem állnak az alapanyagok, hanem igyekszünk még a megvásárlás napján elkészíteni belőlük a termékeket. Ezáltal sokkal egészségesebbek a helyi termékek, szemben a különböző üzletláncokban megtalálható társaiknál. Ha valaki cukormentes változatot vásárol nálunk, az tudhatja, hogy semmilyen édesítőszert vagy plusz adalékanyagot nem tartalmaznak termékeink, csak a tiszta gyümölcs van az üvegben.

Fotó: REL-KAMPÁNY

Gyakorlatilag mi kistermelők nem is vagyunk képesek hatalmas mennyiségek előállítására, így nem is lehetne bekerülni egy multinacionális vállalat polcaira. Ennek ellenére nincs okunk panaszra, mert egyik termékünk sem marad szégyenben, jóval a szavatossági idő lejárta előtt elfogynak.

Azt valljuk, hogy nem a mennyiség, hanem a minőség a fontos. Úgy hiszem, hogy a helyi termékekben benne van a termelő szíve, lelke is.

Talán ezzel magyarázható, hogy egy adott termék soha nem tud ugyanolyan ízű lenni, hiszen magán hordja a készítője lelkiállapotát is az elkészítés pillanatában. – Több értéket hordoznak magukban a helyi termékek a multinacionális boltok polcain megtalálható társaikhoz képest? – Határozottan azt tudom mondani, hogy az, aki rövid ellátási láncokból szerzi be élelmiszereit már elérkezett egy tudatosabb életmódhoz. Akár a Helyénvaló boltban, akár itt nálunk Fenyőkúton vásárol valaki tőlünk, szóba állunk a vásárlóval, elmondjuk vagy akár meg is mutatjuk neki, hogy az alapanyagokat honnan szerezzük be, és hogyan dolgozzuk fel. Fenyőkút például híresen jó áfonyalelőhelynek számít, de ugyanúgy vásárolunk fel málnát, szedret a Hargitáról is.

A termékeink előállításánál mindig próbáljuk kihangsúlyozni, hogy milyen betegségek megelőzésére vagy éppen gyógyítására alkalmasak, és ezeket az információkat igyekszünk megosztani a klienseinkkel is.

Egyik ilyen termékünk például a gyömbérszörp extrákkal, amely nem csak gyömbért, hanem fenyőrügyet, gyermekláncfűt és kakukkfűvet is tartalmaz. Kiváló immunrendszererősítőnek számító alapanyagokat, gyógynövényeket párosítottunk össze, amely az őszi, téli megfázásos időszakban igazi védelmet nyújthat. Bár a gyömbér nem helyi, viszont a vásárlóink kérték, hogy csempésszük be ezt az alapanyagot is a repertoárunkba. Emellett persze kínálatunkban megtalálhatóak az értisztító, vérnyomáscsökkentő, teljes szervezettisztító vagy éppen ízületi panaszok ellen használható készítmények is.

Fotó: REL-KAMPÁNY

– Ha már közösség nevelő szándék, nem mehetünk el szó nélkül amellett, hogy műhelyük rendszeresen otthont ad különböző csoportok számára, hogy betekintést nyerhessenek egy önfenntartó gazdaság mindennapjaiba. Meséljen erről! – Az idén 30 éves Civitas Alapítványnak köszönhetően folyamatosan lehetőségem van fejleszteni magam. Képzéseik, előadásaik alkalmával olyan embereket hoznak össze, akik hasonló munkaterületen dolgoznak, hasonló problémákkal szembesülnek, így állandó jelleggel lehetőségünk van a tapasztalatcserére. Hálás vagyok, hogy ennek a közösségnek köszönhetően nap mint nap új ismeretekre tehetek szert. A gyógynövényekkel kapcsolatos hobbim is egy képzésnek köszönhetően bontakozott ki néhány éve. Időközben azonban akkorára duzzadt, hogy a Határtalanul program keretében

Tíz héten keresztül napi száz gyerek látogatott el hozzánk, és ismerte meg életmódunkat, tanulta meg, hogy bizonyos gyógynövényeket mire is kell használni.

Mindig meglepődnek azon, hogy Fenyőkúton például a mai napig nincsen gyógyszertár, és a különböző betegségeket gyógynövényekkel gyógyítunk. Számomra sokkal fontosabb megtanítani akár a fiatalabb, de az idős generációt is arra, hogy maguk gyűjtsék be a számukra szükséges gyógynövényeket, minthogy én értékesítsem őket. Gyakorlatilag olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy olyan helyen élhetünk, ahol az erdő, mező minden nyavalyánkra gyógyírt nyújt. Ezt meg kell becsülnünk.

