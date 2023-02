„Ha itt nincsenek rendben a dolgok, akkor az országban sehol”

nem hullott a mennyezetből a vakolat, ahogyan a közösségi médiában tévesen megjelent, hanem egy csőtörés következtében áztak be a falak, ezeket a problémákat még az ellenőrzés ideje alatt megoldották.

A büntetés okai természetesen nem befolyásolják az intézményben zajló tevékenységeket, a munkatársak továbbra is odafigyelnek arra, hogy a lakók kényelmesen, biztonságban, otthonosan érezzék magukat. Az otthon lakói továbbra sem szenvednek hiányt semmiben, hiszen Sepsiszentgyörgy önkormányzata továbbra is mindent biztosít, ahogy azt eddig is tette, az alárendeltségébe tartozó intézmény számára.”

Klárik Mária, az öregotthon igazgatója túlzásnak tartotta a tízezer lejes büntetést a problémák mértékéhez képest.