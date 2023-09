„Ha a helyi terméket választom, akkor a gyerekem egészségét választom”

Ez abból a szempontból is veszélyes, hogyha játék közben mondjuk a szájába kerül egy legódarab, akkor azt könnyen lenyelheti a reflex hiányában, ami fulladáshoz is vezethet.

– Édesanyaként hogyan építed be az egészséges életmódot a család mindennapjaiba?

– A természetközeliség végigkísérte az egész életemet. Már kisgyerekként is a mindennapi élet része volt, hogy például nagytatámmal gyógynövényeket gyűjtöttünk be, vagy éppen gombát szedtünk. Az élet úgy hozta, hogy a férjem is természetvédelemmel foglalkozik. Tőle is nagyon sok mindent megtanultam az évek során. Szerencsésnek mondhatom magam, mert felnőttként, családanyaként csak még inkább tudatossá kezdek válni. Mivel Székelyudvarhelyen élek, és úgy a munkahelyemhez, mint az otthonunkhoz nagyon közel van a Helyénvaló bolt, ezért rendszeresen vásárolok náluk. Például rendszeresen onnan szerzem be a kovászos kenyérhez a kenyérlisztet. Ugyanakkor a havi vásárba is szívesen ellátogatok. Mindkét helyben