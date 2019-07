Bezár a városi uszoda, elégedett az igazgató

Képünk illusztráció • Fotó: Gábos Albin

A Székelyhon érdeklődésére Jánosi Levente, az uszoda igazgatója elmondta, hogy hagyományosan minden nyáron legalább két hónapig nem fogadják a vendégeket. Ez idő alatt az alkalmazottak kivehetik a pihenőszabadságukat, illetve a szakemberek elvégzik az általános karbantartási munkálatokat. Idén nyáron is több, a pontos és zavartalan működést célzó munkálat van beütemezve.

HIRDETÉS

Az igazgató elmondta, hogy a tavaly szeptembertől, amikor a nyári szünet után megnyílt az uszoda, újra azt tapasztalták, hogy egyre többen keresik fel a városi létesítményt.

A nyugdíjasok száma is egyre nő, egyre többen iktatják be a rendszeres úszást a heti programjukba. De azt is tapasztalatuk, hogy sokan jönnek harmincasok, akik munka előtt vagy után, edzésszerűen úsznak. Vagyis nem lubickolni, szórakozni, beszélgetni, szaunázni jönnek. Általánosan elmondhatom, hogy a most záruló szezonban 15–20 százalékkal nőtt az uszoda látogatottsága

– mondta az igazgató, akitől megtudtuk, hogy nemcsak úszni jönnek többen, hanem szaunázni, szoláriumozni is.

A városi uszoda elérhető árakkal várja a vendégeket: egy felnőttjegy 10 lej, míg nyugdíjasoknak 6, valamint a gyerekek 8 lejt kell fizessenek. Szaunázni 8 lejért lehet. Egy jegy másfél órás bent tartózkodásra jogosít fel.

Mint Jánosi Levente elmondta, a tervek szerint iskolakezdéskor, szeptember második hetében nyitnak újra.