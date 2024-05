„Ez a hét más, mint a többi” – kezdődnek a székelyudvarhelyi diáknapok

Csütörtökön meglepetésfeladattal indul a nap, majd mivel május 9-e egyben Európa-nap is, a szervezők erre is hangsúlyt fektettek: minden csapat egy-egy európai uniós tagország jellegzetes ételét készíti el, emellett bemutatják az országgal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat, és még a néptánctudásukat is megcsillogtatják 15.30-tól kezdődően a patkóban. Egy órával később számháború lesz a Kerekerdőn, majd este 10-től Dj Dewil-buli esedékes az UFF nagytermében.

Este aztán ismét buli, Benzo és Smol biztosítják a jó hangulatot.

Vasárnap elcsendesedik a város, a diákok ugyanis „kiköltöznek” Szejkére, hiszen a már jól bevált szokás szerint ott tartják a rendezvénysorozat zárónapját. Itt főzőverseny, boxermaraton és a csapatok slam formájában tartott élménybeszámolója jelenti majd a fő attrakciót.

Nosztalgikus ünneplés

A programok bemutatása után ünnepélyes hangulatú avatáson is részt vehettek a sajtótájékoztatón jelenlévők: a székelyudvarhelyi diáknapok 30. évfordulója alkalmából új emlékplakett került a régi helyére, a Kossuth udvar előtti járdára. Az eseményre, a jelenlegi UFF-elnök meghívásának eleget téve eljöttek a korábbi elnökök is, akik szintén hozzájárultak a diáknapok 30 éves történetéhez. Nagy Pál, Jakab Csaba és Vass Orsolya maguk is szerveztek diáknapokat évekkel ezelőtt, így most négyen együtt avatták fel az új emlékplakettet.