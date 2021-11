Bevált a medvecsapda Székelyudvarhelyen

• Fotó: Erdély Bálint Előd

A csapda akkor még egyedinek számított Romániában, ám azóta Brassóban is készítettek hasonlót. Ezt azóta többször is kihelyezték olyan belterületnek számító helyszínekre, ahol szemmel láthatóan gyakran kószálnak – sokszor károkat okozva – a nagyvadak. A csapdát többnyire Székelyudvarhely belterületén vetették be – jelenleg is használják –, próbálkozásaik során pedig három medvét sikerült elfogniuk – fejtette ki Mărmureanu-Bíró Leonárd, Az egyesület igazgatója elmondta, mindhárom esetben zajokkal stresszelték az elfogott nagyvadakat, majd rövid időn belül szabadon engedték őket saját területükön, távol a lakott területektől. Követték mindennapjaikat: gyakran látták az egyedeket az etetőknél táplálkozni, emberek közelébe azonban többet nem merészkedtek.

A csapda bevált, hiszen elértük célunkat. A kilövés helyett egy jóval humánusabb megoldást találtunk a medveproblémák csökkentésére

– magyarázta a szakember.

Noha a medvék mindenevők, sokat kísérleteztek a szakemberek, hogy milyen csalival csábítsák csapdába azokat. Egyértelmű, hogy a csokoládé, illetve a különböző húsok bizonyultak a leghatékonyabbnak. Jelenleg lejárt szavatosságú pástétomot, párizsit vetnek be.

Erdély, sőt Románia szintjén is több társulat szerette volna kölcsönkérni a csapdát, ám az egyesület ezt nem adhatta oda, hiszen folyamatosan használták saját területeiken.

A berendezés elkészítésében egy székelyudvarhelyi cég segített, amelytől meg lehet rendelni a csapdát, meghirdették az elektronikus közbeszerzési rendszerben (SEAP) is.