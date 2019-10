Beüzemelik a gyergyószentmiklósi sátortetős jégpályát novembertől

• Fotó: Barabás Orsolya/2018-as felvétel

A Székelyföldi Jégkorong Akadémia jóvoltából Gyergyószentmiklóson is felépült 2018-ban a mobil műjégpálya. A Román Jégkorongszövetség engedélye alapján U18-as korosztályt bezáróan lehet hivatalos mérkőzéseket is rendezni rajta.

Már van egy szezon mögöttünk, és úgy néz ki, hogy szükség is van párhuzamosan a két jégpályára. A ballon-jégpályán kapott helyet a korisuli program, amit folytatni szeretnénk.

A tárgyalások szerint Alfaluból, Csomafalváról, Újfalubó, Remetéről, Ditróból érkeznek gyermekek, akik korcsolyázni tanulnak, és ezzel nagy vonalakban a hétköznap délelőtti órák le lesznek fedve” – ismertette Tatár Előd. A Városi Sport Klub menedzsere elárulta, hogy a környező települések jeget bérelnek, ezzel is hozzájárulva a pálya jelentős fenntartási költségeihez. Délután a sportiskola jégkorongedzései közül néhánynak lesz itt a helyszíne, mert az edzőknek problémát jelent a megfelelő órarend kialakítása a nagy műjégpályán. Emellett, ahogyan tavaly is, hetente két alkalommal a lányok számára tartanak műkorcsolya edzéseket, mert korábban is nagy igény mutatkozott erre.

HIRDETÉS

„Meg kell várjuk, hogy megfelelően és huzamosabb időre lehűljön az időjárás, mert nem kifizetődő elindítani korábban a ballon-jégpályát. Ezért döntöttünk úgy, hogy november 1-től üzemeltetjük be, addig a környékbeli falvak is meg tudják szervezni a korisuli program rendjét” – mondta Tatár Előd, aki felhívta a figyelmet arra is, hogy várják amatőr csapatok, baráti társaságok jelentkezését is, hiszen óránként 300 lej ellenében bárki bérelhet jégfelületet a mobilpályán.

Jó hír azok számára, akik már várták, hogy október 13-án, vasárnaptól lesz szabad korcsolyázás a nagy műjégpályán, ezúttal is 18 és 20 óra között várják a korcsolyázni szeretőket.