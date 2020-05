Beszűkültek a vokacionális szakirányt választó diákok lehetőségei

Megjelent a középiskolába felvételiző diákokat érintő részletes módszertan, illetve az iratkozással és a felvételivel kapcsolatos naptár. Ebből az is kiderül, hogy az előző évekkel ellentétben idén azok a nyolcadik osztályt végzett tanulók, akik valamilyen hivatási szakot választanak, csak egy intézménybe, azon belül is csak egy szakra iratkozhatnak be.

Idén a diáknak videófelvételen kell bemutatnia adottságait. Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

Vokacionális, azaz hivatási szakiránynak nevezzük a specifikus adottságokat feltételező szakokat – a művészeti, pedagógiai, teológiai, sport és testnevelés, valamint a katonai szakirányokat foglalja magába. Eddig egy nyolcadik osztályt végzett diáknak lehetősége volt több tanintézménybe, azon belül is több szakra beiratkozni, felvételizni, ez idén a járványügyi helyzetben nem lehetséges a minisztérium döntésének értelmében.

Az online történő iratkozásokra kifejlesztett informatikai program idén csak egyszer engedi megjelenni a felvételiző diák nevét és személyi számát, azaz egy szakra korlátozza a diákok felvételijét,

amellyel sok szülő és tanuló nem ért egyet, hiszen lehetőségeket vesz el a kilencedikbe felvételiző gyerekektől.

Ávéd Éva, a marosvásárhelyi Művészeti Középiskola aligazgatója portálunk megkeresésére magyarázta el, mit kell tudni az idei felvételivel kapcsolatban.

Mivel ezúttal minden online történik, ezért az informatikai rendszer egyszerre csak egy helyre engedi be a jelentkezőket, idén nem lehet megtenni azt, amit például tavaly, hogy egy gyerek felvételizett színire és zenére is, sőt két iskolában sem próbálkozhat. Az elmúlt években elmehetett például a pedagógiai iskolába is és hozzánk is, majd írt egy nyilatkozatot, hogy lemond a valamelyik helyéről. Idén az online történő különleges helyzetnek az a következménye, hogy ezt nem lehet megtenni

– fejtette ki a művészeti iskola aligazgatója.

Az újonnan megjelent módszertan szerint június 2–5. között lehet leadni a jelentkezéseket, a szaknak megfelelő adottságot bizonyító videófelvétellel együtt, amelyet csak CD-n vagy DVD-n lehet személyesen bevinni, illetve postán vagy futárral elküldeni az iskolába. A jelentkezésnél a gyerek általános iskolájától kibocsájtott igazolással együtt egy nyilatkozatra is szükség van, ami tartalmazza, hogy valóban a gyerek zenejátéka, hangja hallható az adathordozón.

A marosvásárhelyi művészetiben 28 hely van a kilencedik osztályokban román és magyar tagozaton külön-külön, összesen négy osztályban, illetve van egy közös osztály, ahol 28 helyből 18 zenész, és 10 színművészetis hely van. A képzőművészet osztályban 20, illetve a műépítészeten 8 hely van külön román és külön magyar tagozaton, a zeneosztály keretében nincsenek felosztva a helyek, ebben nem változott semmi a tavalyhoz képest – részletezte a művészeti iskola aligazgatója.

A szakvizsga, amit beküldenek CD-n vagy DVD-n összeadódik a felvételi átlaggal, amiben benne van a kisérettségi médiája és az V–VIII. osztályos tanulmányi átlag, és oszlik kettővel a zenészeknél. A képzőművészeti szakon a felvételi jegy háromnegyedét teszi ki a szakvizsga, és egynegyedét a tanulmányi átlag

– részletezte az igazgató.

Ávéd Éva hozzátette, az előkészítő osztályba való felvételi már megtörtént, be is iratkoztak a gyerekek, még mielőtt bezárták volna az iskolákat, a magyar tagozaton be is teltek a helyek, a román tagozaton maradt üres hely, ezért ősszel még lehet oda jelentkezni. A marosvásárhelyi művészeti iskola felvételijével kapcsolatos részletes információk a tanintézmény honlapján találhatók.

A csíkszeredai Nagy István Művészeti Középiskolában kilencediktől csak magyar tagozat létezik, itt hangszer szakon 22 hely, képzőművészeti szakon 20 hely, építőművészeten 8 hely, klasszikus ének szakon pedig 6 hely van, és az idei felvételi módszertana szerint itt is videófelvételen várják a jelentkezők vizsgaanyagát – tudtuk meg az iskola titkárságától. A székelyudvarhelyi Palló Imre Művészeti Középiskola zene tagozatán 14–14 hely van hangszer, illetve klasszikus zene szakokon. Képzőművészet tagozaton összesen 28 helyre lehet jelentkezni grafika, festészet, szobrászat, kerámia és textil szakirányokra. A felvételi pedig a tanügyminisztérium által kibocsájtott módszertan szerint zajlik itt is.