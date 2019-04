Beruházásokra sok, működésre nem elég – elfogadták Gyergyószentmiklós költségvetését

Volt ugyan vita, de végül megkapta a szükséges támogatást a költségvetés-tervezet

Sosem volt olyan év Gyergyószentmiklóson, hogy a fejlesztésekre több pénz jut, mint amennyi az intézmények fenntartására kell. 2019-ben működési költségekre (fizetésekre, közmű-számlákra, az intézmények fenntartására, sportra és kultúrára, stb.) 23 millió 794 ezer lejt irányoz elő a költségvetés, míg a beruházásárokra 32 millió 468 ezer lejt fordíthatnak.

A beruházásokra költhető 32 és fél millió lej azokból a pályázatokból, illetve kormánytól kapott fejlesztésekből származik, amelyeket a korábbi években nyert el a Gyergyószentmiklós,

és amelyek kivitelezése idén indul el vagy valósul meg. A 23 millió 794 pedig nem elég arra, hogy a város intézményeinek működése biztosítva legyen az év végéig.

Amint Nagy Zoltán, Gyergyószentmiklós polgármestere ismertette, a városháza és a hozzá tartozó intézmények fenntartására szükséges pénzkeret nincs meg teljesen.

A fizetések 15 százaléka, az egyéb költségek fedezéséhez 20 százalék hiányzik a költségvetésből.

Arra számítanak, hogy év közben olyan kormányzati intézkedések születnek, amelyek megoldják ezeket a gondokat. A városvezető arra is rámutatott, hogy amin csak lehet spórolni kell, és ezek az intézkedések elkerülhetetlenül

személyzeti átszervezésekkel, leépítésekkel fognak járni.

Utak, csatornázás, uszoda

Hogy mekkora nagyságrendet jelent az idén fejlesztésekre fordítható pénzek mértéke, jelzi, hogy

az utóbbi években 3 és 5 millió lej között jutott beruházásokra szemben a mostani 32,5 millióval.

Kiemelkedő az idén induló, vagy megvalósuló fejlesztések közül a „teherforgalmi út”, vagyis a Dózsa György, Békény és Halász utca felújítása, a Tarisznyás Márton Múzeum épületének javítása, szintén idén esedékes az uszoda építés, vagy a Rózsa, Építő, Miron Cristea és Fejér Dávid utcák felújítása is.

A városi csatornahálózat bővítésére, és Gyilkostón a csatornarendszer kiépítésére is több milliót költhetnek az idén, de most következik a tömbházak hőszigetelése is.

A pályázatokon nyert összegek mellett kisebb fejlesztéseket saját forrásokból is megvalósítanak, 2,2 millió értékben. Újjáépítik a Malom utcai hidat, befejeződik a Fogarasy és Rákóczi utcák felújítása, egy úthengert is vásárolnak. A tervek szerint ugyanakkor az örmény templom fala és a szomszédos ház között három méter széles átjárót létesítenek, így a gyalogosoknak nem kell majd az amúgy is nehezen belátható útkereszteződésen átkelniük a Gyilkos-tó sugárúton.

Vita a fűtőmű 780 ezer lejes igényéről

A csütörtök délutáni tanácsülésen éles vita alakult ki Erős Levente képviselő és a polgármester között. Erős azt hiányolta, hogy nem szerepel a költségvetésben az a 780 ezer lejes összeg, amit a városi fűtőmű kért arra hivatkozva, hogy nagyarányú javítások szükségesek a rendszer működtetéséhez.

A polgármester indoklása szerint azért nem szántak most pénzt erre, mert a vállalat nem is tett le hivatalos és megalapozott indoklással megtámogatott igénylést. Tény, hogy

a cég vezetője több alkalommal is jelezte, hogy szükség lenne a 780 ezer lejes finanszírozásra de azt nem részletezte, hogy pontosan mire is kell ez.

Erős úgy látta, hogy a költségvetés így rosszul előkészített, és javasolta, hogy vegyék le napirendről, később térjenek vissza erre. Kiderült, erre nincs mód, hiszen május 3-ig el kell fogadni a költségvetést, és mivel az ortodox húsvét és május 1 miatt szabadnapok jönnek, nem lenne amikor újratárgyalni a javaslatot.

Végül két tartózkodással elfogadta a költségvetést a képviselő-testület.

Nagy Zoltán ugyanakkor ígéretet tett arra, hogy a városkasszába májusban befolyó 200 ezer lejt a fűtőmű céljaira különítik el, de azzal a feltétellel, ha a cég megfelelően megalapozott indoklást tesz le az önkormányzat irányába.

A vita során Bajkó László kijelentette, a költségvetés nem megfelelő, hiszen nincs semmi garancia arra, hogy az év végéig megkapná a város azt a külső támogatást, ami a fizetések kiadására, és a működési költségekhez kell és ami most nincs belefoglalva a városi büdzsébe. Kijelentette: drasztikus lépésekre lesz szükség, ahhoz hogy a város intézményeinek működése fenntartható legyen.

Szerinte Gyergyószentmiklós nem bírja el a színház fenntartását.