Beruházásokból és tervekből sincs hiány Gyergyószék három nagyközségében

Alfaluban 90 százalékban elkészült már a közösségi ház • Fotó: Gergely Imre

Alfaluban már a tavasszal befejezik két fontos, korábban elkezdett beruházásukat: a művelődési házban a tűzoltóság által megkövetelt biztonsági fémajtó beszerelése van hátra, és 90 százalékban elkészült már a közösségi ház is a Guszti-kertben; májusra ez is átadásra készen lesz. Amint ezekkel megvannak, térrendezés következik a két középület környékén – közölte Gáll Szabolcs polgármester.

Leaszfaltozzák Borzonton a Putna felé vezető utat, ahol rendszerint élénk turistaforgalom zajlik.

Az Anghel Saligny-programból várható összegekből a jelenleg még szilárd burkolattal nem rendelkező községi utakra is aszfalt kerül a későbbiekben. Szintén ebből szeretnék megvalósítani az alfalvi központon is a térrendezést. Amint a szerződés aláírása megtörténik, máris kiírhatják ezt a munkálatot közbeszerzésre, a tervek készen állnak ehhez. Garázst építenek a szippantó kocsinak és a markológépnek, és bíznak benne, hogy még ebben az évben elkészül a sportcsarnok építése, valamint a Guszti-kertben készülő szabadtéri multifunkcionális sportpálya.

Visszaköltözik a hivatal

Csomafalván várhatóan májusban fejeződik be a községháza épületének felújítása és új eszközökkel való felszerelése. Akkor költözhetnek vissza irodáikba a helyi hivatalnokok. Jelenleg a sportbázis épületében dolgoznak eléggé összezsúfolódva – mondta el Márton László Szilárd polgármester.Sok csomafalvit megbotránkoztat a központi óvoda és napközi jelenlegi állapota. Ez egy ideje már munkatelep, a tanintézmény teljes felújítását a múlt nyáron kellett leállítaniuk, szerződést bontottak a kivitelezővel, és miután a tervet aktualizálták, azon vannak, hogy idén folytathassák a munkát.

A községháza közelében létesítenek új vásárteret egy, az önkormányzat által korábban megvásárolt telken.

Dolgoznak a vízház felújításának és kapacitásnövelésének tervein, majd a szennyvízhálózat gerincvezetékének felújítása és a gázhálózat kiépítése, illetve a gázhálózat bővítése is közeledik. A jégpályát műjégpályává fejlesztik és egy sátortetőt is szeretnének föléje, az energiahatékonyság növelésének érdekében.

Kút oldja meg a vízellátás gondjait

Újfalu községben is számos terv van a 2022-es évre, az egyik ezek közül az ivóvízellátás javításának érdekében a fúrt kút kiépítése. Amint Egyed József polgármestertől megtudtuk, továbbra is Gyergyószentmiklósról érkezik a víz a vezetéken, de amikor ott problémák, műszaki meghibásodások történnek, a kútból biztosítják majd a vízellátás zavartalanságát; ezt júniusban szeretnék üzembe helyezni.

Önerőből 2,4 kilométernyi utat aszfaltoznak le Tekerőpatakon és Újfaluban, járdákat is építenek. Egymillió eurós uniós támogatást nyertek mezei utak rendbetételére, ezzel is haladni szeretnének.

A községháza közelében egy telket vásárolt az önkormányzat, ahol parkolót létesítenek, és ugyanitt egy kocsiszín is épül. Amint a polgármester fogalmazott, a közösségi lét élénkítésére is figyelnek: „rendbe szedik” a jégkorongot és a labdarúgást is, a jégpálya alá itt is hűtőcsövek kerülnek, műjég készül, hogy hosszabb ideig lehessen korcsolyázni, jégkorongozni. A tekerőpataki kultúrházat az Országos Befektetési Társaság (CNI) beruházásaként újítanák fel, ehhez várják a szerződés aláírását.