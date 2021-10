Bérelhető rollerek Marosvásárhelyen: jóformán be sem indult a szolgáltatás, máris lába kelt egynek

Városszerte láthatjuk őket, közlekedhetünk velük. Soós Zoltán is kipróbálta a hajtányt • Fotó: Haáz Vince

A városvezető fontosnak tartja, hogy alternatív közlekedési eszközök is legyenek Marosvásárhelyen és szerinte az elektromos rollerek – akárcsak a többi romániai és európai nagyvárosnak – ilyen lehetőséget biztosítanak. Soós Zoltán beszélt arról is, hogy jövőre kész lesz a Poklos patak partjára tervezett kerékpárút, de a Szabadság utca teljes hosszán is biciklisávokat fognak létrehozni. Amint ezek elkészülnek, a hajtányokkal is lehet majd gurulni rajtuk.

Frunda Csenge, a marosvásárhelyi önkormányzat RMDSZ-frakciójának vezetője szintén pozitívan értékelte az elektromos rollerek megjelenését és térhódítását, mint mondta, ő eddig is közlekedett ily módon. Arra kérte a gépkocsivezetőket, hogy legyenek türelmesek és figyelmesek az utcán közlekedő hajtányosokkal.

Csak az úttesten közlekedhetnek

Az új szolgáltatásról Alexandru Coman, a cég képviselője beszélt, akitől megtudtuk, hogy a rollerek használathoz le kell tölteni egy applikációt, amelyen fel van tüntetve az a terület, amelynek a határain belül használhatók.

Az indulás 3 lejbe kerül, utána minden kilométer 60 baniba, ezt az összeget kizárólag csak bankkártyával lehet kifizetni, nincs lehetőség készpénzzel történő fizetésre.

Azért sem, mert az elektromos rollereket nem erre kijelölt helyeken kell leadni, hanem a meghatározott területen belül bárhol otthagyhatók a járdán. Nem lehet közlekedni velük például az Egyesülés negyedben, de a vegyipari kombinátig sem. Ha valaki a térképen megjelölt határt elhagyja, leszállhat róla és otthagyhatja, de ilyenkor nem áll meg az időmérés, és a fizetési kötelezettség erre az időszakra is kiterjed.