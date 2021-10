Bérelhető rollerek Marosvásárhelyen: ezek a tapasztalatok az első tíz nap után

Többnyire a járdákon parkolják a hajtányokat • Fotó: Haáz Vince

Az illetékes elmondta, hogy

azokon a napokon, amikor az úttest jeges lesz, kikapcsolják a hajtányokat, hogy ne lehessen azokat használni.

Szedjék össze őket

A helyi rendőrséghez naponta többen betelefonáltak, hogy szedjék össze a járdákon hagyott elektromos rollereket, mert nem lehet tőlük közlekedni – tudtuk meg Raul Matiştól, a rendőrség vezetőjétől. Matiş elmondta, hogy ők

egyelőre csak figyelmeztetik azokat, akik szabálysértő módon, a járdán használják az elektromos járműveket, tájékoztatva őket, hogy kötelesek az úttesten használni azokat.

Egyelőre büntetést nem róttak ki. A megyei rendőr-főkapitányság közlekedésügyi osztálya sem rótt ki bírságot az elektromos rollerezőkre, de ellenőrző körútjukon figyelmeztetik azokat, akik esetleg nem tartják be a szabályokat. A rendőrség sajtószóvivője, Emanuela Farcaș elmondta, hogy az elmúlt időszakban elektromos rollerekkel kapcsolatba hozható koccanás, baleset nem volt.

HIRDETÉS

Megoszlanak a vélemények

Az általunk megkérdezett autósok, gyalogosok véleménye megoszlik az új közlekedési alkalmatossággal kapcsolatban. Van, aki azért neheztel, mert sokan nagy sebességgel a járdán szlalomoznak; van, aki fülhallgatót is visel, így nem hallja, hogy mi történik körülötte.

Más azért haragszik rájuk, mert nem ismerik a közlekedési táblákat, vagy nem is veszik figyelembe azokat, így az egyirányú utcában is találkozni lehet velük. De arról is beszámoltak, hogy van, aki nem veszi figyelembe a roller töltöttségét, és rááll akkor is, ha az már lemerülőben van.

Egyik ilyen roller a négysávos út közepén hagyta cserben használóját, megállt és nem mozdult, a gépkocsik éppen ki tudták kerülni, elkerülve a szerencsétlenséget. Vannak, akik engedékenyebbek, és azt mondják, hogy nem zavarja őket, ha figyelmesen közlekednek a járdán a rolleresek. A fiatalok közül sokan kipróbálták már ezeket a járgányokat, legtöbben elégedettek és máskor is használni fogják. Az általunk megkérdezettek közül senki nem használt védősisakot, és legtöbben a gyalogosok között közlekedtek, bár tudták, hogy ez nem szabályszerű.