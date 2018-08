Berecz András vándorútja a remetei pásztorbottal

Alkalmi kecskepásztor lett a mesemondóból. Kölcsönbotja tette azzá • Fotó: Balázs Katalin

Berecz András vándor volt a forgatókönyv szerint, de pénteken rögtönöznie kellett a mesemondónak, hiszen egy, a Nyeregben legelésző nyáj hirtelen kecskepásztorrá léptette elő. Így kapott terelő funkciót a vándor botja. „Egy remetei pásztor küldte. Olyan jó viszonyban van a polgármesterrel, hogy azt mondta neki, ezt vidd má el. És hozd vissza, mert nem örökbe adom. Mert abba a lelkét belefaragta.

Szerintem az, hogy Jézus lába nyomán feljut ez a bot a koponyák hegyére, innentől kezdve egy másik életet fog élni. Meg is kérdezem majd a pásztort, hogy miután hazaadtam, valami változást észlelt-e rajta?

– engedte el képzeletét Berecz.

Ha volt is lámpaláza, nem mutatta. Azt mondta, vándornak lenni a Passióban olyan érzés, amit nem is muszáj felfogni. „Ha felfogom, nem is tudom eljátszani. Ennyi embernek a kezét meg kell fogjam. Nem is kell, csak lehet, mert az jólesik, és Jézus lába nyomán fel kell jutnunk a keresztig. Én ezt olyan mesékben fogalmazom meg, amiket öregek színeztek ki. Az alapja a Biblia, de ahogy az öreg mesemondók ezt megfogalmazták szabadon, nyugodtan, papoktól kőhajításnyi távolságra, azt a tudomány apokrif mesének mondja.”