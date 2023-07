Bérbe vette az Angyalkert napközi udvarát a csíkszeredai önkormányzat

A város korábban már átvette a napközi épületét szintén 25 évre, ezzel az utóbbi döntéssel pedig az udvar is önkormányzati ügykezelésbe került.

Ősztől ugyanis az Angyalkertben is elindul a tanév több csoporttal, illetve a felújítás alatt álló Micimackó Óvoda három csoportja is ide fog járni ideiglenesen, amíg be nem fejeződnek az átépítési munkálatok a Mihail Sadoveanu utcai székhelyüknél.

Az Angyalkert napközit a Szent Kereszt Plébánia építette fel a Szív utcai területére Magyarország Kormányának támogatásával. A munkálatok 2020-ban kezdődtek, idén ősszel pedig a Kis Herceg Óvoda égisze alatt el is kezdi működését.