Bepótol az oktatási minisztérium a diákok útiköltségébe

Sok diák ingázik a környező településekről a városok tanintézményeibe, az útiköltségeik egy részét kifizeti a minisztérium, amennyiben igénylik. Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

minden hónap 4. napjáig az ingázó diákoknak le kell adniuk az elhasznált bérletet, vagy annak fénymásolatát az iskola titkárságára és egy kérvényt is kell csatolni melléje.

Marosszentgyörgyi olvasónk azzal a kéréssel keresett meg, járjunk utána, jogosult-e kilencedik osztályos gyereke ingyenes buszbérletre. „Az erre vonatkozó törvénycikkelyt is áttanulmányoztam, de számomra nem egyértelmű, hogy hol kell ezt igényelni, egyáltalán van-e erre lehetőségünk” – fogalmazott S.E.

Csak a vonattal vagy busszal utazókat támogatják

Az ingázó diákok csak akkor jogosultak a támogatásra, ha tömegközlekedéssel utaznak – hívta fel a figyelmet Silló Katalin, a csíkszeredai Márton Áron Főgimnázium főkönyvelője, hozzátéve, hogy

akit a szülők hoznak és visznek saját gépkocsival, az nem kérheti az útiköltségre, ebben az esetben az üzemanyagra támogatást, mert nem jogosult arra.

A főkönyvelő a Székelyhonnak azt is elmondta, a tanintézmény hitelkeretét megnyitották, azok a tanulók, akik október 5-ig leadták bérleteiket, hozzájutnak a támogatáshoz. A Márton Áron Főgimnáziumban 159 ingázó diákot tartanak nyilván, a Bolyai Farkas Gimnáziumban 60-70-et, míg a marosvásárhelyi Elektromaros Szakközépiskola 900 diákja közül,több mint fele, mintegy 500-600 diák vidékről ingázik – tudtuk meg az utóbbi számadatot Selyem Zoltán iskolaigazgatótól. A székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnáziumban is sok olyan diák tanul, aki a környező településekről jár be naponta – tájékoztatott Laczkó György igazgató.

Míg Csíkszeredában már utalják a hozzájárulási összegeket, a Marosvásárhelyen tanuló diákoknak még várniuk kell arra.