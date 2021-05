Beperelik a „legnagyobb medvét” kiáltó környezetvédőt

Dimitrie Sturdza a disznópataki vadászkastélyában. Archív • Fotó: Bakó Zoltán

Beperelik az az Agent Green környezetvédő egyesület képviselőjét, aki azzal vádolta meg Emanuel von und zu Liechtenstein Ausztriában élő herceget, hogy Románia legnagyobbnak titulált medvéjét lőtte ki Háromszéken. Május elején nagy port kavart az ügy: az Agent Green és a VGT egyesület vádolta meg a herceget. Az eset következményeiről a napokban Dimitrie Sturdza herceg beszélt, akinek vadászkastélya van a Maros megyei Libánfalvához tartozó Disznópatakán. Sturdza a Zi de zi napilapnak nyilatkozott az Európa legnagyobb medvéjének kikiáltott, Arthurnak nevezett példány lelövése kapcsán.

A herceg – aki nagy vadász is – arról beszélt, hogy

Romániában Nicolae Ceaușescu idejében 4000 medve élt, most pedig 8000–12 000 nagyvadnak ad otthont az ország.

Elmesélte, hogy a Görgény völgyében lévő vadászkastélya közelében egy medve megölte egyik kutyáját, és a környéken legalább négy nagyvad tanyázik, így már nem tanácsos az erdőben sétálni. „Puska nélkül már nem lehet az erdőben sétálni. Minden medve lelövésekor nagy felhajtás van a sajtóban, de amikor egy embert öl meg a medve, azt szinte banális hírként kezelik. Az Agent Green környezetvédelmi szervezet szerint egy medve sokkal fontosabb, mint az emberek élete. Itt, a völgyben autókkal kell iskolába vinni a gyermekeket télen is, mert a medvék nem hibernálnak, és veszélyesek lehetnek az iskolákba igyekvőkre. Sinaián négy medve van, minden éjszaka élelmet keresnek a szemeteskukákban” – sorolta Dimitrie Sturdza.

A herceg szerint az Agent Green vádaskodása, miszerint Emanuel von und zu Liechtenstein Ausztriában élő herceg lelőtte Arthurt, Európa legnagyobb medvéjét, alaptalan. Sturdza szerint a Görgény völgyében is van két, Arthurnál nagyobb termetű medve.

Az Agent Green aktivistája hazudott, mert még Románia legnagyobb medvéje sem volt az, amit most lelőttek. Egyszer Ceaușescu az egyik vadászaton lelőtt egy 670 pontos medvét, én is tudok egy 620 pontos medvéről, Arthur pedig még 600 pontra sem volt felértékelve. Nevetséges az is, hogy a helybéliek, a falusi emberek, Arthurnak nevezték volna a nagyvadat. Lejárató kampányt indított Emanuel von und zu Liechtenstein ellen. Becsületsértésért be fogjuk perelni, egymillió euró kártérítést kérünk. Az összeget a medvekárokat szenvedett családoknak ajánljuk fel

– nyilatkozta Dimitrie Sturdza.

Mint korábban beszámoltunk róla, a környezetvédők azt állították, hogy az Ausztriában élő herceg nem azt a medvét lőtte ki, amelyre engedélyt kapott, és amely Ozsdola település gazdaságaiban tett kárt, hanem „Arthurt, Európa legnagyobb medvéjét” pusztította el. A szervezet orvvadászattal vádolta meg a herceget. A nemzetközi botránnyá dagadt ügyben megszólalt Emanuel von und zu Liechtenstein is, aki a sajtónak küldött közleményében kijelentette, az általa leterített nagyvad nem Arthur volt, hanem egy nőstény medve, amely gazdaságokba, háztartásokba tört be.