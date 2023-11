Bepanaszolják a prefektust a kormánynál, hatáskör nélkül maradhat az alpolgármester

pusztán azért, hogy a PNL Maros megyei szervezetének vitatott politikai érdekeit szolgálja, illetve, hogy minden eszközzel akadályozza a helyi városvezetés tevékenységét. Minden jogi eszközt be fogunk vetni annak érdekében, hogy megállítsuk a prefektusi hivatal átpolitizálását" – olvasható az RMDSZ közleményben.

Az alpolgármester a hatáskörei nélkül marad

A Székelyhonnak Kovács Mihály Levente példákat is mondott, amikor a prefektus, véleményük szerint önkényesen támadta meg a helyi tanács döntéseit. Így tett azzal a taxisokra és az általuk végzett szolgáltatásokra vonatkozó döntéssel, amelyet a legutóbbi tanácsülésen szavaztak meg, és amelyre a liberális tanácsosok, élen az alpolgármesterrel is igennel voksoltak. A prefektus most azt állítja, hogy a döntés negatívan befolyásolja a taxiszolgáltatókat, és van benne két ellentmondó állítás is, így újra kell tárgyalni.