Benyújtotta jelentkezését Kovács-Szécsi Attila a CSTIT elnöki tisztségére

Kovács-Szécsi Attila (középen) bejelentette, hogy indul a CSTIT elnöki tisztségéért • Fotó: Csík Terület Ifjúsági Tanácsa

Az elnökjelölt a szerdai sajtótájékoztatón bemutatta programját, amelyet #restartcstit néven kíván elindítani. Az elnökjelölt elmondta, meggyőződése, hogy a CSTIT újra a fiatalokkal kell szövetségre lépjen és mindenekelőtt a fiatalok érdekeit kell szem előtt tartania.

„A jövőre nézve a CSTIT fontos feladatának tekintem fiataljaink képzését, látókörük kiszélesítését. Hallatnunk kell hangunkat, el kell mondanunk véleményünket a lehető leghangosabban és legmagabiztosabban, ott kell lennünk ahol a döntéseket hozzák, legfőképpen ott, ahol rólunk vagy a mi jövőnkről döntenek. Ugyanakkor kiemelten fontos feladatnak tekintem a helyi ifjúsági szervezetek megerősítését, valamint meg kell erősítenünk a kapcsolatunkat a helyi önkormányzatokkal, a térségi RMDSZ-el, ezért is támogatjuk Borboly Csabát, az RMDSZ Csíki Területi Szervezetének elnöki tisztsége betöltésére továbbra is, hiszen úgy gondoljuk, hogy a CSTIT-Csíki RMDSZ között továbbra is egy szoros partneri viszony kell működjön” – mondta Kovács-Szécsi Attila.