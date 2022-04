Fehér bengáli tigrisek érkeztek Szegedről a marosvásárhelyi állatkertbe

Bengáli fehér tigris még soha nem volt a marosvásárhelyi állatkertben. Szánthó János arról is beszélt, hogy készülnek a május elsejére, amikor szokás szerint nagyon sokan szokták felkeresni az állatkertet. Volt olyan év, amikor egy nap alatt 15 ezer belépőt értékesítettek. De hamarosan a múzeumok éjszakájához csalatkozik az állatkert is, ennek részeként pedig az esti órákban is fel lehet keresni a létesítményt. Emellett szeretnék megszervezni a Dream Night eseményt is, amelynek részeként sérült, fogyatékkal élő gyermekeknek, fiataloknak szerveznek programokat az állatkertben.