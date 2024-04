Benedek-Huszár János jelöltségét támogatja az RMDSZ Baróton

Az összesen 35 tagból álló választmányból 33-an voltak jelen, közülük 5-en érvénytelen szavazólapot dobtak be az urnába. A jelenlegi polgármesterre 26-an, vetélytársára 2-en szavaztak.

A két fél, akik az előző választások során is versenyhelyzetbe kerültek egymással, az elmúlt években rendszeresen összetűzésbe keveredtek.

Benedek-Huszár János visszaemlékezett: az előző választásokra tízéves programot állított össze, és már akkor is hangsúlyozta, hogy

Ami a városi közérzetet, kommunikációt és döntéshozatali átláthatóságot illeti, szerinte jócskán történt előrelépés, közel húsz beruházással számolnak most, amelyek előkészítése folyamatban van, szemben az előző mandátumokkal, amikor alig-alig pályáztak.

A megyeitanács-elnök hozzászólása követte a jelöltek beszédét, reagálva a Bán István által fejtegetett igazságra. A megyei vezető a választmány előtt is kimondta:

Ami a megyeitanács-elnökséget illeti, az ülés második napirendi pontjaként Baróton is bejelentették Tamás Sándor indulását az ötödik mandátumért, a helyi szervezet ebben az ügyben kézfelemeléssel jelezte támogatási szándékát.

A választmány eredetileg ugyan Derzsi-Ráduly Kázmér és Benedek-Huszár János közül választott volna jelöltet szerdán, ám előbbi visszavonta indulási szándékát , habár több mint egy éve pályázott a címre. Kihívó azonban így is akadt, Bán István ugyanis meglepetésszerűen nyújtotta be a jelentkezését, megadva ezzel a választási lehetőséget a tagoknak. A döntés értelmében azonban

Végezetül a tanácsosi listán szereplő RMDSZ-jelölteket is ismertették a következő szerkezettel: első helyen a frakcióvezető, majd baróti képviselő, nőszervezeti, felsőrákosi képviselő, ismét két baróti, egy köpeci képviselő, nyolcadik helyen az alpolgármester, majd újabb baróti, bibarcfalvi, nőszervezeti, ifjúsági, bodosi, baróti,és miklósvári képviselőket jelöltek, ebben a sorrendben.

A választmányi gyűlés előtt a Székelyhonnak úgy nyilatkozott, szerinte éppen ezért lépett vissza Derzsi-Ráduly Kázmér is, a mai ülésen elhangzottak alapján azonban levonható a következtetés, hogy vélhetően ebben a döntésben is „hátulról” segítették. Az eredetileg RMDSZ színekben induló jelölt egyébként egyáltalán nem hagyott fel a kampánnyal, nemrégiben jelentette be ugyanis, hogy előkészítette választási programját.