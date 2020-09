Bemutatták az új évadtervet, nem hirdet bérleteket idén a Csíki Játékszín

A megyeközpontban is helye van a Vidékinek (x)

A mai elnehezült gazdasági helyzetben sajnos több vállalkozás arra kényszerült, hogy kapujára rátegye a lakatot. Be kell vallanunk, hogy eddig sem volt könnyű a víz felszínén maradni, de most különösen is nagy a mélybe húzó erő.