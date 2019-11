Bemutatkozott a sepsiszentgyörgyi kórház gyerekgyógyászata

Képünk illusztráció • Fotó: Kocsis B. János

Elhangzott, a 45 ágyas, nemrég felújított gyerekgyógyászaton ezerhatszáz beutalás volt egy év alatt. András-Nagy Róbert kórházigazgató elmondta, kis lépésekkel, de haladnak a különálló gyereksürgősségi osztály megvalósításával is.

A kórházat fenntartó Kovászna Megye Tanácsa nyolcmillió lejes uniós támogatást pályázott a jelenlegi sürgősség bővítésére, felszerelésére, így lehetőség nyílik majd a gyereksürgősség különválasztására.

Bocz Aletta gyerekorvos már most elsősorban a sürgősségi esteket látja el, a jövő év elején még egy szakorvost alkalmaznak. Bodó Erika osztályvezető főorvos elmondta, öt szakorvos teljesít szolgálatot a gyerekosztályon, ők látják el az ügyeleti vonalat, a sürgősségeket, és az ambulancián is rendelnek. Felhívta a figyelmet, hogy a járóbeteg-rendelőbe még aznapra is lehet időpontot kérni. Arra is kitért, hogy évi két alkalommal a háziorvos által kiállított küldőpapír nélkül is lehet jelentkezni az ambulancián. A kórházban ugyanakkor lehetőség van az egynapos bennfekvésekre, tehát reggel behozzák a gyereket és este már mehet haza, közben pedig elvégzik a szükséges kivizsgálásokat. Hozzátette, a hozzájuk forduló esetek nagy többségét megoldják, csak azokat a gyerekeket küldik tovább, akik intenzív terápiás kezelésre, lélegeztetésre, vagy onkológiai ellátásra szorulnak.

Az egész országban csak néhány gyermekdiabetológus dolgozik, ami azért jelent gondot, mert csak diabetológus írhatja fel receptre az inzulint – mutatott rá Fodor Fruzsina pediáter.

A kiskorúak körében közben riasztóan emelkedik a cukorbetegek száma, évekkel ezelőtt évi egy-két új esetet diagnosztizáltak, most már havonta két-három esetben állapítják meg a cukorbetegséget a 18 év alattiaknál.

Két évvel ezelőtt országosan megszüntették a gyermekdiabetológus-továbbképzés lehetőségét, ez azért jelent nehézséget, mert a gyermekorvos felállíthatja a diagnózist, beállíthatja a kezelést, és követheti a beteg állapotát, viszont az inzulint nem írhatja fel, ezért kénytelenek csak ezért egy felnőttekkel foglalkozó diabetológushoz fordulni, ezzel is megbonyolítva a szülők feladatát.

Bizalommal forduljanak hozzájuk – kérik a szülőket a gyermekorvosok. Ha a gyerek lázas, de általános állapota jó, nem kell a sürgősségre rohanni, viszont akkor igen, ha lázas és levert, ha többször hányt, illetve hasmenése van. A láz gyakran a húgyúti fertőzések jele, érdemes kivizsgálni, mert a kezeletlen fertőzések felnőttkorban veseproblémákat okoznak. Antibiotikumot csak indokolt esetben javasolnak. Gál Ramóna pediáter szakorvos rámutatott, nagyon kockázatos, ha a gyerek otthon kap injekciót, azt sem javasolják, hogy branült helyezzenek be, ha a gyerek nincs kórházban. Ha a gyermeknek olyan az állapota, hogy injekcióra van szüksége, akkor indokolt a kórházi beutalás – szögezte le az orvos.

A Kovászna megyei kiskorúak általános egészségi állapotának a felmérését is tervezik. A kórház vezetősége és a pediáter szakorvosok jelenleg egyeztetnek, milyen módon mérhetik fel az oktatási rendszerben levő kiskorúak állapotát. Háromszéken a kiscsoporttól a tizenkettedik osztályig mintegy 32 ezer gyereket tartanak nyilván, a tervek szerint jövő szeptembertől őket vizsgálnák meg, hogy minden patológiát kiszűrjenek, a lúdtalpat, de tartáshibákat, szem-, és hallásvizsgálatot is végeznek majd.