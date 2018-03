Bemutatkoznak a Bojzás és Bojzácska néptánccsoportok

• Fotó: Csíkkozmási Bojzás Néptánccsoport

Egy maréknyi, táncolni szerető fiatal kezdeményezésére alakult meg 2003 tavaszán a Bojzás Néptánccsoport Csíkkozmáson, a kozmási ifjúsági szervezet, a KOMISZ keretében. Korábban, már 1997-ben is volt próbálkozás, de az akkori csoport nem működött sokáig.

A Bojzás csoport tagjai célul tűzték ki maguk elé őseik hagyományainak megőrzését, újjáélesztését, továbbadását. A csoport neveként a bodza népies, a településen használt nevét választották, ugyanakkor így hívják a falu egyik legszebb dűlőjét is – magyarázta Hadnagy Gyöngyvér, a csoport jelenlegi vezetője, aki Léstyán Évától, majd Szász Lenkétől vette át két évvel ezelőtt a stafétabotot.

Kinevelődik az utánpótlás

Kezdetben Kozák Katalin koreográfus irányította a csoportot. Akkor még a saját vidékük táncait, a felcsíki és sóvidéki táncokat sajátították el a csoporttagok, később már Rigmányi Katalin vezetésével a méhkerékit, a szatmárit, a kalotaszegit, a székit, mezőségit, szentiványit és a gyimesi táncokat is megtanulták. 2013-tól Sándor Csaba, később Donovál Zoltán táncoktatók segítették a csoportok fejlődését. 2006-ban létrejött a Bojzácska, az óvodásokból és kisiskolásokból álló tánccsoport. Ők, amikor már elérnek egy bizonyos korhatárt, a Bojzás csoportba kezdenek járni, ahol ötödik osztályostól kezdve, középiskolások és egyetemisták is vannak.

HIRDETÉS

2016-tól Ábrahám Róbert oktatja a tánclépéseket. A próbákat heti rendszerességgel tartják, péntek délután hat órától a kicsik, hét órától a nagyok ropják a táncot. Amennyiben fellépésre készülnek, akkor hetente több alkalommal is találkoznak próbálni.

„Mivel a fellépéseinken arra törekedtünk, hogy többnyire élőzene szóljon, a kezdetektől velünk volt András Tibor prímás, majd megalakult a Zúgató zenekar Ábrahám Róberttel, aki a zenekar brácsása, gardonyosnak Csilip Juliannát szoktuk hívni Csíktaplocáról, bőgősnek Bács Lászlót Csíkszentdomokosról.

Kis csoportunk utánpótlást biztosított a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttesnek is”

– mutatott rá a csoportvezető.

Hazai és nemzetközi fellépések

Ahogy a csoport tagjai és az elsajátított táncok, úgy évről évre a fellépések száma is gyarapodott. Minden évben bemutatják táncaikat a szentmártoni, lázárfalvi és kozmási falunapokon, megtartják a farsangtemetést, karácsonykor pásztorjátékot mutatnak be a templomban, betlehemest a kultúrotthonban, húsvét előtt közös tojásírást tartanak a csoport tagjainak és a szülőknek. Ugyanakkor évente ott találjuk a csoportot a Nyerges-tetői megemlékezés fellépői között. Részt vettek a második Alcsíki Folkfeszten Csíkszentimrén, valamint az Alcsíki Fúvóstalálkozón is gazdagították a programot. De nem csak a községben és a környező falvakban táncolnak szívesen, Csíkszeredában a Csíki Majálison, a Csűrdöngölő gyermek- és ifjúsági néptánctalálkozón, az Ezer Székely Leány Napján is megörvendeztetik a nézőket táncaikkal.

Táncoltak már Kolozsvár főterén, a tordai sóbányában, Kalotaszentkirály utcáin, Bánffyhunyad járdáin, de jártak már a Duna-deltában is.

Magyarországon Isaszegen, Forráskúton, Méhkeréken, Kozármislenyen, valamint Kunszentmártonban léptek fel. Tavaly nyáron a Szarkaláb, egy kolozsvári baráti tánccsoport meghívására egy lengyelországi nemzetközi táncfesztiválon vettek részt Legnicában, korábban pedig Zakopanéban, Otmuchówban és Pultuskban, Ziemia Sedziejowickában is láthatták a kozmási csoportok műsorait.