Bemutatják a székelyudvarhelyi teremlabdarúgás húszéves történelmét összefoglaló kiadványt

2023. október 27., péntek

Ismét várja az önkéntes tartalékosokat a hadsereg

Miután májusban jelentkezést hirdettek önkéntes tartalékosok számára a román hadseregbe, most ismét várják az érdeklődőket Hargita megyében is. Az önkéntes tartalékosoknak több juttatást, így állandó javadalmazást is biztosítanak a szerződés időtartamára.