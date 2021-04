Bemutatják a lakosság előtt zárt szolgáltatói létesítményeket

A Föld napjára figyelemfelkeltő tájékoztatókat tett közzé a Gyergyószentmiklósi Víz-, Hő- és Csatornaszolgáltató Közmű: nyáron többnapos rendezvénysorozatot terveznek, lesz patakmeder-tisztítás, illetve az év közben zárt szolgáltatói létesítmények kapuit is megnyitják a látogatók előtt. A programok szervezése most kezdődött el.

Lovász Enikő és György János, a Gyergyószentmiklósi Hő-, Víz- és Csatornaszolgáltató Közmű munkatársai tartottak sajtótájékoztatót a nyárra tervezett programokról • Fotó: Barabás Orsolya

A Takarékoskodj a vízzel, védd a bolygót címmel közzétett tájékoztatóban több környezetkímélő lehetőségre hívja fel a figyelmet a Gyergyószentmiklósi Víz-, Hő- és Csatornaszolgáltató Közmű a Föld napja alkalmából. Például, hogy figyeljünk oda arra, hogy ne csöpögjön a csap, fürdés helyett zuhanyozzunk, ne pazaroljunk mosogatás közben stb.

„Nem tudtunk nagyobb nyilvánosságot tömörítő rendezvényt szervezni, de a nyári hónapokban ezt pótolni szeretnénk. Ennek keretében egyhetes program tervezését kezdtük el, a nyílt napok során kinyitjuk azokat a szolgáltatói létesítményeket, amelyek az év többi részében a lakosság előtt zárva vannak” – ismertette György János sajtóreferens.

A nyárra tervezett rendezvénysorozatban a helyi önkormányzat, a civil szervezetek segítségére és az iskolák bekapcsolódására is számítanak, és a következő hetekben a program összeállításán dolgoznak. Lehetőség lesz majd megtekinteni a vízházat, a derítőállomást, a vízminták bevizsgálási folyamatát is. A programsorozat részeként csoportos takarítási akciót is szerveznek, a cél Békényfőtől lefelé a patakmeder kitisztítása lesz, ebbe is szeretnének bevonni minél több embert.