Belsőségek – így is, úgy is

Székelyföldön nem megszokott levessel készült ezúttal Karácsony József, a Főnix Konyha szakácsa, aki kacsamájból állított össze gombócokat a zöldségalapú leveshez. A főzés során felhasznált zúzát is hasznosította a séf, salátát készített belőle.

• Fotó: Erdély Bálint Előd

Ha elkészült az alaplevünk, kezdhetjük a levesbetét összeállítását. Olajon lepirítjuk a felkockázott sárgarépát, zellert és petrezselyemgyökeret, dinsztelődés közben sózzuk. Amint megfonnyadtak, fel is tölthetjük vízzel az edényünket, majd zöldborsót, kukoricát és esetleg némi cérnametéltet adagolhatunk a leveshez, hogy tartalmasabb legyen az ételünk. Amikor megfőttek a hozzávalók, ismét sóval, borssal ízesítjük az ételt.

Az alaplé elkészítésével kezdjük a munkát, amely kacsahátból készül, de egyúttal a zúzát is megfőzhetjük a levesben. Tehetünk bele hagymát, zellert, petrezselyemgyökeret és sárgarépát is. Az alaplét szemes borssal, sóval és némi babérlevéllel ízesíthetjük. A hozzávalókat ezután négy-öt órán keresztül kell főzni.

„Vidékünkön könnyen beszerezhető a kacsahús, hiszen kedvelt ételnek számít, ám kevesen készítenek gombócot a szárnyas májából, ezért gondoltam arra, hogy bemutatom, miként történik ez. Én ugyanis mindig annak a híve voltam, hogy az étkezés egy élmény is, ezért érdemes néha elszakadni a megszokott receptektől” – magyarázta Karácsony. Hozzátette, nem egy gyorsan összeállítható levesről van szó, de az eredmény magáért beszél.

A gombóchoz való kacsamájat apróra kell vágni – esetleg le is darálhatjuk –, majd hozzá kell adni egy nyers tojást és zsemlemorzsát vagy a tejben áztatott kenyeret. Szintén fontos hozzávaló az apróra vágott hagyma és fokhagyma, amit ugyancsak össze kell gyúrni a masszával. Ízesítésként sót és borsot, valamint római köményt használhatunk.

Zúzás saláta

Karácsony József arra is kitért, hogy érdemes felhasználni az alaplében megfőzött zúzát is, hiszen így különleges dressingsalátát állíthatunk össze. Ehhez első lépésként távolítsuk el a belsőségről a hártyát, majd vágjuk vékony csíkokra. Ezután olívaolajban pirítsuk meg a zúzát, sóval és borssal fűszerezve. Ha sütéskor kevés vajat is adunk hozzá, még puhább lesz a zúza.