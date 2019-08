Békésen vagy nem, de el kell hagyni a szociális szállót péntek reggelig

Mindenkinek ki kell költöznie a szociális otthonból • Fotó: Haáz Vince

Az érintettek közül többen azt nyilatkozták, hogy nincs ahova menjenek, a kiadó lakások, szobák tulajdonosai nem akarják befogadni őket, s pénzük sincs, hogy piaci áron megfizessék az albérletet. A Pro Európa Liga emberjogvédő szervezethez fordultak és a városháza előtt is tüntetést szerveztek.

Marosvásárhelyen az éjszakai menhelyként és szociális szállóként működő épületben 140 személy van elszállásolva. Az épületet fel kell újítani, a városháza illetékesei szerint a kivitelezőt is kiválasztották, ezért a lakóknak ki kell költözniük. Egy részük azonban nem akar távozni.

A marosvásárhelyi városháza által létrehozott és működtetett szociális szállóban és éjjeli menedékhelyen 115 személy lakott, akiket felszólítottak, hogy két hónapra hagyják el az otthont, mert belső felújítások lesznek – számoltunk be korábban.

Az ott lévő illetékes a Székelyhonnak azt mondta, hogy elsősorban a belső munkálatokat kell sürgősen elvégezzék a 70-es években épített épületben, mert a vezetékrendszerek nagyon elavultak, a vízvezetékek cserére szorul és a fűtésrendszert is ki kell cserélni. Ezért feltételül fontos, hogy az épület, két hónapra, üres legyen.

A lakók nagy többsége munkában volt, vagy albérletet keresett, csupán néhányan álldogáltak az otthon előtt, ahova újságírók nem léphettek be.

Makkai Gergely, Marosvárhely alpolgármestere a Székelyhonnak elmondta, hogy csütörtökön újra átnézték a szociális igazgatóság vezetőjével a lakók helyzetét. Ebből kiderült, hogy

jelenleg 15 érintett család van, a többiek helyzete vagy megoldódott, vagy maguknak kell boldogulniuk, mivel egyedülállóak.

Az érintettek közül három egyszülős család, nekik azt ajánlották fel, hogy a Materna leányanya-központba költözzenek be, ideiglenesen. Két családot a Gheorghe Marinescu, kettőt a gazdasági szakközépiskola bentlakásába helyeznek el, iskolakezdésig, egyet pedig befogad a pedagógiai gimnázium, ugyanakkor a Rhema Alapítványnál is be tudnak fogadni egy családot. Csütörtökön délelőtt két család jelezte, hogy talált albérletet és oda költözik.

Még négy családnak a sorra kérdéses, de legkésőbb hétfőig az ő helyzetük is megoldódik, mert a város többi bentlakásában találunk helyet nekik.

Azoknak, akiknek már találtunk, értesítettük a lehetőségről, és első körben úgy tűnt, hogy elfogadták az ajánlatot. Csütörtökön délután költöztetik el őket, lássuk, hogy akkor mit fognak mondani. A többi bentlakó személy egyedülálló, legtöbben dolgoznak is, nekik egyedül kell boldogulniuk. Az biztos, hogy pénteken az épületet felállványozzák és nekifognak a munkálatoknak. Az épület üres kell legyen” – nyomatékosított Makkai.

A városháza sajtószóvivője, Cosmina Pascan a Székelyhonnak megerősítette, hogy majdnem minden család számára találtak megoldást, s a munkálatoknak pénteken neki is kezdenek.