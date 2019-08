Békés együttélésre szólított Böjte Csaba az úzvölgyi megemlékezésen

Az, hogy ma itt békésen, méltósággal emlékezünk, pontosan mutatja, milyen fából faragtak bennünket: alázatos a szívünk, de van erőnk, és van hitünk is továbbmenni, megvédjük szülőföldünket

„Annak, ha együtt vagyunk, hatalmas ereje van. Összefon bennünket, a magyar közösséget, együtt dobban a szívünk, függetlenül attól, hogy honnan érkeztünk. Emellett erőt mutatunk fel azok számára is, akik akarják ezt a földet, ami ezer éve az otthonunk.

„Nem szeretnénk azok közé tartozni, akik elfeledkeznek a nagyokról, a hősökről, akik életüket adták a hazaért. Éppen ezért minden évben ezen a napon ide szoktunk zarándokolni, hogy emlékezzünk azokra, akik a II. világháborúban életüket adták a hazáért ezen a helyen.

Szeretnénk a mai zarándoklatban is leróni kegyeletünket, megbecsülésünket, és szeretnénk töltekezni az ő lelkületükkel, hogy mi is ezért a szülőföldért és az itt élőkért tudjunk megtenni mindent

– ezt már az ünnepi istentiszteletet celebráló Tamás József püspök mondta az egybegyűlteknek.

„A Jóisten irgalmába ajánljuk az ittnyugvókat, de Isten oltalmába ajánljuk önmagunkat és a népünket is, hogy a földi életben megtegyünk mi is mindent, ami kötelességünk, feladatunk, hogy Isten szolgálatában és szeretetében mindvégig kitartsunk, hogy majd az ő örök boldogságában is mind együtt legyünk” – emelte ki az egyházfő.