Bejutott a Sztárban a sztár! elődöntőjébe Szakács Szilvia

A csíkszeredai Szakács Szilvia vasárnap két produkcióban is bebizonyította rátermettségét, a zsűri és a tévénézők szavazata alapján jövő vasárnap a Sztárban sztár leszek! műsor elődöntőjében is láthatjuk a legfiatalabb versenyzőt.

• Fotó: Sztárban a Sztár/TV2

Tóth Gabi szerint a versenyző bármit csinálhat, az kedves. Pápai Joci gratulált és szerinte Szilvia otthonosan mozgott a színpadon annak ellenére is, hogy korban távol áll tőle az eredeti előadó.

Hétről-hétre nehéz feladat elé állítják a TV2 Sztárban sztár leszek! tehetségkutató versenyzőit, akiknek híres előadókat kell imitálniuk. A vasárnapi műsorban Szakács Szilvia két produkcióban is látható volt: először egyéni előadásában egy tőle korban és műfajban is távol álló szerepben kellett helytállnia, ugyanis Aradszky László Isten véled, édes Piroskám című dalát adta elő, majd három másik társával együttesként idézték meg a 2000-es évek elejét.

Később versenytársaival egy csapatban az Alcazar együttes Crying at the Discoteque című slágerét mutatták be, amely a kosztümök és tánc szempontjából humorosra sikeredett, a zsűri szerint éneklésben viszont összhangban volt a produkció.

Szilvia a szavazatokat egyesítő listán lemaradt az élmezőnytől, végül nem került veszélyzónába, és jövő vasárnap az elődöntőben Taylor Swift énekesnő „bőrébe kell bújnia”.