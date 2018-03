Bejelentette idei első fellépőit a VIBE Fesztivál

Azok, akik négy napra a Maros-partra költöznek, találkozhatnak például az angliai Dub Pistols Sound Systemmel vagy a Freestylersel, akik az első nemzetközi sztárjai az idei VIBE-nak. A tavasz folyamán újabb ütős nemzetközi fellépőket fognak bejelenteni a szervezők – ígérik a szerkesztőségünknek is elküldött közleményükben.

A magyarországi vonalon ByeAlex és a Slepp, Blahalouisiana, a Kistehén, a Magashegyi Underground, NB és Edo Denova lesznek az újdonságok, és a tavaly nagy bulit produkáló Wellhello, Margaret Island, Hősök, Anna and the Barbies, Intim Torna Illegál, Cloud9+ és Sub Bass Monster újra fellépnek a VIBE színpadain.