Jövőre ismét megrendezik a VIBE Fesztivált június 30. és július 3. között, immáron a rendezvény eredeti helyszínén, a marosvásárhelyi Maros-parton. A szervezők már be is jelentették az első fellépőket.

Archív • Fotó: Haáz Vince

Bejelentette első fellépőit a 2022-es évre a VIBE Fesztivál. Jövőre június 30. és július 3. között a marosvásárhelyi Maros-parton hallható lesz a törökországi lemezlovas Burak Yeter és az Egyesült Királyságból származó DJ-páros, Sigma. A magyar előadói paletta iránt érdeklődőknek is kedveznek a szervezők, ugyanis a Bagossy Brothers Company, a ByeAlex és a Slepp, valamint a Tankcsapda is fellép majd a fesztivál nagyszínpadán. Emellett Azahriah, Dzsúdló, Krúbi, illetve a Konyha nevű rockzenekar is hallható lesz.

„A bejelentést megelőzően kíváncsiak voltunk, hogy kit látnának szívesen a fesztivál színpadain a fesztiválozók, ezért kívánságlistát küldhettek a VIBE Mikulásnak. Közel ezer kitöltő kívánsága közül párat sikerült is már bejelenteni az első nevek között. Ez látszik a sok pozitív visszajelzésből is, amit a bejelentés utáni percekben kaptunk” – idézi a fesztivál sajtóosztálya Rés Konrád Gergely fesztiváligazgatót.

HIRDETÉS

Ajándékba is adható fesztiválbérlet, ugyanis karácsonyi csomagban vásárolható bögre, matrica és VIP-jegy, ezekről bővebben a fesztivál oldalán tájékozódhatnak az érdeklődők.

Noha idén hagyományos keretek között nem sikerült megszervezni a fesztivált, egy városi, ingyenes különkiadáson vehettek részt az érdeklődők. Ennek a hangulatfilmje itt látható.