Befejeződött a Csíkszeredai Gyűjtőlevéltár iratgyűjteményének feldolgozása

Decemberben fejeződött be a Csíkszeredai Gyűjtőlevéltár iratgyűjteményének feldolgozása, rövidesen pedig már egy történeti gyűjtőkönyvtár kialakításához kezd a főegyházmegye főlevéltárosa Csíksomlyón. Időközben egy restaurátor-műhely létrehozására is támogatást kapott a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség.

ahogyan már az adatok teljes feldolgozása előtt is fogadták a kutatókat, a továbbiakban is lesz arra lehetőség – hétfőnként, illetve szerdánként kereshetik fel a csíksomlyói Szent Péter és Pál plébánia épületében kialakított gyűjtőlevéltárat a történészek, családfakutatók, érdeklődők.

Erre már korábban is kértek finanszírozást, akkor viszont a kapott összegből egy szkennert tudtak beszerezni a Gyulafehérvári Levéltár részére. Most azonban egy teljes műhely létrehozása megvalósulhatna – az érsekség döntése értelmében – Csíksomlyón. Göthér Gergely plébános ugyanis egy erre alkalmas termet is rendelkezésre bocsátott a plébániaépületben.

Teljes egyházmegyét kiszolgálni

Azzal kapcsolatban, hogy miért éppen Csíksomlyóra esett a választás, a főlevéltáros tisztázta, ennek több oka is van: egyrészt, helyben már működik gyűjtőlevéltár, hamarosan pedig gyűjtőkönyvtár is elérhető lesz, a közelben további két gyűjtőlevéltár is van (Székelyudvarhelyen és Gyergyószentmiklóson). A megfelelő szakszemélyzetet is alkalmazni tudnák a környékről, és nem mellesleg Csíksomlyó lelkisége is indokolta a döntést. Bernád Rita hangsúlyozta ugyanakkor, hogy

a restaurátor műhely a teljes egyházmegyét kiszolgálná, amellett pedig vállalhatnák a szomszédos, vagy akár más felekezetű egyházmegyék iratainak restaurálását is.

Az előzményekről

A csíkszéki gyűjtőlevéltár létrejöttének célja a történeti iratanyagok egy helyre történő koncentrálása, egységes, szakszerű feldolgozása, és ezáltal a hozzáférésük könnyítése. Ahogy arról már beszámoltunk, a levéltári raktár felújítása 2015 októberében kezdődött és a 2016 tavaszáig tartott, az ehhez szükséges anyagi forrásokat több intézmény is támogatta főként pályázati úton. Az iratok összegyűjtése az alcsíki és felcsíki plébániákról 2016 októberében kezdődött, tavaly januárban pedig hozzáfogtak azok feldolgozásához is.