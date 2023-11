Befejeződhet idén a buszpályaudvar felújítása, de csak tavasszal nyitják meg

vajon elkészül-e idén a buszpályaudvar felújítása, hogy az ideiglenes állomáshely helyett szolgáltatásokat is nyújtó létesítményt használhassanak.

Így most már

van esély rá, hogy decemberben be is fejezzék a munkát.

Az önkormányzat rendkívüli ülésen döntött ugyanakkor a költségek 2,5 millió lejjel történő kiegészítéséről is, amelyek több kiegészítő munkálat, így például a buszpályaudvar fűtésrendszerének teljes cseréje tett szükségessé – ezt az első terv még nem tartalmazta.

Jelenleg folyamatban van az útburkolatok betonozása, a tervező ugyanis ezt a megoldást választotta a buszállomás számára, és a létesítmény körbeölelő kerítés is készül. Az irodáknak, mellékhelyiségeknek és váróteremnek helyet adó épületben szerelés, burkolás történik, a fűtőtestek egy részét is felszerelték.

Amennyiben a vállalt újabb határidőig a beruházás elkészül, akár az átvételezés is megtörténhet ebben évben – mondta kérdésünkre az alpolgármester, aki viszont a helyzet ismeretében nem látja valószínűnek, hogy tavasz előtt a buszpályaudvart be is üzemeljék, és az utasok, illetve a járművek ismét ide érkezzenek, illetve innen induljanak.