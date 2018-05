Befejezéshez közelít a zsögödi kultúrház felújítása, de új probléma merült fel

Rejtett hiba derült ki a zsögödi kultúrház felújítása során – ázik az épület teteje, ezért szigetelésre és a tető cseréjére is szükség lesz a hibák kijavítása mellett. A belső munkálatok befejezéshez közelítenek, két-három hónap múlva a felújítás elkészülhet.

Új arculatot kap a nagyterem, de a tető javítására is szükség van • Fotó: Pinti Attila

Már a falak festéséhez készülődtek a zsögödi kultúrházban, amikor kiderült, hogy a tetőszerkezet ázik, a beszivárgó víz pedig a mennyezeten át a világítótestekig jutott. Ez a második buktató a kultúrház két felújítása során. Az első ilyen munkálatot még 2012-ben fejezték be, a korábban fűtetlen, repedezett falú ingatlant kibővítették, kicserélték az ajtókat, ablakokat, és fűtésrendszert építettek be. Nem sokkal később viszont a színpad faszerkezetét gyöngyöző házigomba támadta meg, és emiatt az használhatatlanná vált. Új megoldásra volt szükség – nemcsak a színpadot, a fából készült padlót is el kellett távolítani, majd fertőtlenítéssel meggátolni a gomba újbóli megjelenését.

Új színpad, új padló

Tavaly született döntés arról, hogy a gombafertőzés megszüntetése után milyen munkálatokra van szükség. A nagy teremben a padló alatti földréteg eltávolítása és megfelelő szigetelés után új betonréteget öntöttek, majd padlócsempe-burkolat készült. A színpadnál hasonló módon jártak el, de annak padlóját majd egy fémszerkezetre helyezik el – mint csütörtökön láttuk, utóbbi már elkészült és a helyén van, akárcsak a padlóburkolat nagy része is.

A második felújítás egyúttal új fűtésrendszer felszerelésével is járt,

a két kazán közül az egyik a nagyterem fűtését biztosítja, a másik a tetőtéri kisebb helyiséget szolgálja ki. A beázás miatt viszont újabb munkálatokra lesz szükség.